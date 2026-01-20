Нужно ли физлицу ежегодно подавать заявление на льготу по земельному налогу — ответ ГНС

Налоговики объяснили, в каких случаях повторно обращаться в контролирующий орган не нужно.

Физические лица, которые имеют право на льготу по уплате земельного налога, не обязаны ежегодно подавать заявление в налоговый орган, если их земельные участки и основания для льготы не изменяются. На этом отмечают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Одесской области.

Как начисляют земельный налог физическим лицам

Учет физических лиц — плательщиков земельного налога и начисление сумм налога осуществляют контролирующие органы по месту расположения земельного участка. Это происходит ежегодно до 1 мая, а базовым налоговым периодом является календарный год.

В то же время Налоговый кодекс прямо предусматривает право плательщиков налогов пользоваться налоговыми льготами при наличии законных оснований. Перечень категорий физических лиц, которые освобождаются от уплаты земельного налога, определен статьей 281 НКУ. Льгота применяется в пределах предельных норм площади и отдельно по каждому виду использования земли.

Когда заявление необходимо

Подача заявления о применении льготы является необходимой не во всех случаях. Налоговые органы разъясняют несколько ключевых ситуаций:

1. Один земельный участок или разные виды использования

Если физическое лицо владеет одним земельным участком или несколькими участками с разными видами использования и имеет право на льготу, достаточно одноразово обратиться в налоговый орган с документами, подтверждающими такое право. Ежегодная повторная подача заявления не требуется.

2. Несколько участков одного вида использования сверх нормы

Если по состоянию на 1 января в собственности имеется несколько земельных участков одного вида использования, и их площадь превышает предельные нормы, физическое лицо до 1 мая подает заявление в произвольной форме. В нем необходимо самостоятельно выбрать, к каким именно участкам будет применяться льгота.

В случае подачи такого заявления после 1 мая льгота начнет действовать с следующего налогового года.

3. Право на льготу возникло в течение года

Если право на льготу или право собственности на земельный участок появляется в середине года, заявление подается в течение 30 календарных дней с момента возникновения такого права. Тогда льгота применяется с месяца, следующего за месяцем приобретения права.

Что делать в случае ошибок в начислениях

Налоговое законодательство позволяет физическим лицам обращаться в контролирующий орган для сверки данных, в частности относительно права на льготу. Если выявлены расхождения между данными налогового органа и документами плательщика, перерасчет налога проводится в течение 10 рабочих дней.

Главный вывод

Налоговый кодекс не устанавливает обязанности ежегодной подачи заявления о применении льготы по земельному налогу. Новое заявление необходимо только в случае изменений:

в составе или площади земельных участков;

в видах их использования;

в праве на льготу.

Подать заявление и документы можно в письменной или электронной форме — через Электронный кабинет плательщика или мобильное приложение «Моя податковая».

