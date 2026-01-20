Знеструмлено 87% споживачів на Чернігівщині: в області застосовано спецграфік аварійних відключень

Через обстріли знеструмлено 87% споживачів області.

У Чернігівській області 87% споживачів залишилися без електропостачання. У зв’язку з цим Чернігівобленерго запровадило спеціальний режим аварійних вимкнень.

"У Чернігівській області застосовано усі 3 черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ) одночасно. Знеструмлено 87% споживачів області", - повідомили у Чернігівобленерго.

Зазначається, що СГАВ запроваджується виключно за командою Укренерго.

"Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК", - додали в обленерго.

