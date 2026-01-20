  1. В Україні

Знеструмлено 87% споживачів на Чернігівщині: в області застосовано спецграфік аварійних відключень

19:36, 20 січня 2026
Через обстріли знеструмлено 87% споживачів області.
Фото: rivnenews.com.ua
У Чернігівській області 87% споживачів залишилися без електропостачання. У зв’язку з цим Чернігівобленерго запровадило спеціальний режим аварійних вимкнень.

"У Чернігівській області застосовано усі 3 черги спеціального графіка аварійних відключень (СГАВ) одночасно. Знеструмлено 87% споживачів області", - повідомили у Чернігівобленерго.

Зазначається, що СГАВ запроваджується виключно за командою Укренерго.

"Ця команда має бути виконана протягом трьох хвилин із моменту її отримання без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Відміняється вона також лише за вказівкою НЕК", - додали в обленерго. 

Раніше ми писали, що уряд готує резервне живлення для виробників продуктів на випадок раптових відключень світла.

енергетика відключення світла світло

