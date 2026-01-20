Обесточены 87% потребителей на Черниговщине: в области применен спецграфик аварийных отключений

Из-за обстрелов обесточены 87% потребителей области.

Фото: rivnenews.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черниговской области 87% потребителей остались без электроснабжения. В связи с этим Черниговоблэнерго ввело специальный режим аварийных отключений.

"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений (СГАВ) одновременно. Обесточено 87% потребителей области", - сообщили в Черниговоблэнерго.

Отмечается, что СГАО вводится исключительно по команде Укрэнерго.

"Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без уведомления потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК", - добавили в облэнерго.

Ранее мы писали, что правительство готовит резервное питание для производителей продуктов в случае внезапных отключений света.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.