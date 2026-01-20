  1. В Украине

Обесточены 87% потребителей на Черниговщине: в области применен спецграфик аварийных отключений

19:36, 20 января 2026
Из-за обстрелов обесточены 87% потребителей области.
Фото: rivnenews.com.ua
В Черниговской области 87% потребителей остались без электроснабжения. В связи с этим Черниговоблэнерго ввело специальный режим аварийных отключений.

"В Черниговской области применены все 3 очереди специального графика аварийных отключений (СГАВ) одновременно. Обесточено 87% потребителей области", - сообщили в Черниговоблэнерго.

Отмечается, что СГАО вводится исключительно по команде Укрэнерго.

"Эта команда должна быть выполнена в течение трех минут с момента ее получения без уведомления потребителей и местных органов исполнительной власти. Отменяется она также только по указанию НЭК", - добавили в облэнерго.

Ранее мы писали, что правительство готовит резервное питание для производителей продуктов в случае внезапных отключений света.

