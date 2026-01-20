У Києві без тепла після обстрілу залишаються чотири тисячі будинків, – Кличко

У столиці після російської атаки без теплопостачання залишаються 4000 багатоповерхівок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що наразі без тепла 4 000 багатоповерхівок із 5 635, в яких не було теплопостачання після атаки ворога на столицю минулої ночі.

За його словами, в понад 1 600 житлових будинків комунальники подали теплоносій.

«Ситуація складна, бо більшість цих будинків підключають уже вдруге після пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня», - сказав він.

Кличко додав, що комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути в домівки киян тепло, воду та електрику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.