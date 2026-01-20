В Киеве без тепла после обстрела остаются четыре тысячи домов, — Кличко

В столице после российской атаки без теплоснабжения остаются 4000 многоэтажек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время без тепла остаются 4 000 многоэтажных домов из 5 635, в которых отсутствовало теплоснабжение после атаки врага на столицу минувшей ночью.

По его словам, более чем в 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.

«Ситуация сложная, поскольку большинство этих домов подключают уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января», — сказал он.

Кличко добавил, что коммунальные службы и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электроэнергию.

