В Киеве без тепла после обстрела остаются четыре тысячи домов, — Кличко
17:30, 20 января 2026
В столице после российской атаки без теплоснабжения остаются 4000 многоэтажек.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время без тепла остаются 4 000 многоэтажных домов из 5 635, в которых отсутствовало теплоснабжение после атаки врага на столицу минувшей ночью.
По его словам, более чем в 1 600 жилых домов коммунальщики подали теплоноситель.
«Ситуация сложная, поскольку большинство этих домов подключают уже во второй раз после повреждений критической инфраструктуры 9 января», — сказал он.
Кличко добавил, что коммунальные службы и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть в дома киевлян тепло, воду и электроэнергию.
