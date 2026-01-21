  1. В Україні

Верховний Суд скасував незаконний спецдозвіл на видобування базальту на Рівненщині

07:18, 21 січня 2026
Прокурори встановили, що приватна компанія без статусу надрокористувача і спеціального дозволу ініціювала державну експертизу запасів базальту на ділянці площею 31,5 гектара в одному з родовищ Рівненської області.
Верховний Суд скасував незаконний спецдозвіл на видобування базальту на Рівненщині
Верховний Суд у складі Касаційного адміністративного суду задовольнив касаційну скаргу заступника керівника Рівненської обласної прокуратури та визнав незаконними рішення судів першої й апеляційної інстанцій, скасувавши їх. Про це розповіли у прокуратурі.

У ході перевірки прокурори встановили, що приватна компанія, не маючи статусу надрокористувача та відповідного спеціального дозволу, подала документи на апробацію запасів корисних копалин, тобто на проведення державної експертизи й оцінки запасів Державною комісією України по запасах корисних копалин.

Мова йде про видобування базальтів на ділянці площею 31,5 гектара в межах одного з родовищ на території Рівненської області.

Апробація є необхідною процедурою для постановки запасів на державний облік і їх затвердження, однак з 2020 року вона не дає права на позаконкурсне отримання спеціального дозволу на користування надрами. Відповідно до чинного законодавства, такі дозволи, за окремими винятками, можуть надаватися виключно за результатами електронних аукціонів.

Попри це, на підставі апробованих запасів Державна служба геології та надр України видала підприємству спеціальний дозвіл, який Рівненська обласна рада попередньо погодила без проведення конкурсних процедур.

Прокурори довели, що компанія не мала законних підстав подавати документи на апробацію без статусу надрокористувача, а Держгеонадра та обласна рада перевищили свої повноваження, ухваливши рішення про надання дозволу поза межами аукціону. Такі дії створили підприємству неправомірні конкурентні переваги та позбавили державу потенційних надходжень до бюджету від відкритих торгів.

Верховний Суд підтримав аргументи прокурорів Офісу Генерального прокурора, визнавши, що підприємство діяло без належних повноважень, а рішення обласної ради та Держгеонадр були ухвалені з порушенням законодавства.

Окрім цього, суд підтвердив право прокурора представляти інтереси держави в судовому порядку у випадках бездіяльності або неналежного виконання своїх функцій уповноваженими органами.

