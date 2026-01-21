  1. В Украине

Верховный Суд отменил незаконное спецразрешение на добычу базальта в Ровенской области

07:18, 21 января 2026
Прокуроры установили, что частная компания без статуса недропользователя и специального разрешения инициировала государственную экспертизу запасов базальта на участке площадью 31,5 га в одном из месторождений Ровенской области.
Верховный Суд в составе Кассационного административного суда удовлетворил кассационную жалобу заместителя руководителя Ровенской областной прокуратуры и признал незаконными решения судов первой и апелляционной инстанций, отменив их. Об этом сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки прокуроры установили, что частная компания, не имея статуса недропользователя и соответствующего специального разрешения, подала документы на апробацию запасов полезных ископаемых, то есть на проведение государственной экспертизы и оценки запасов Государственной комиссией Украины по запасам полезных ископаемых.

Речь идёт о добыче базальтов на участке площадью 31,5 гектара в пределах одного из месторождений на территории Ровенской области.

Апробация является необходимой процедурой для постановки запасов на государственный учёт и их утверждения, однако с 2020 года она не даёт права на внеконкурсное получение специального разрешения на пользование недрами. В соответствии с действующим законодательством, такие разрешения, за отдельными исключениями, могут предоставляться исключительно по результатам электронных аукционов.

Несмотря на это, на основании апробированных запасов Государственная служба геологии и недр Украины выдала предприятию специальное разрешение, которое Ровенский областной совет предварительно согласовал без проведения конкурсных процедур.

Прокуроры доказали, что компания не имела законных оснований подавать документы на апробацию без статуса недропользователя, а Госгеонедра и областной совет превысили свои полномочия, приняв решение о предоставлении разрешения вне рамок аукциона. Такие действия создали для предприятия неправомерные конкурентные преимущества и лишили государство потенциальных поступлений в бюджет от открытых торгов.

Верховный Суд поддержал аргументы прокуроров Офиса Генерального прокурора, признав, что предприятие действовало без надлежащих полномочий, а решения областного совета и Госгеонедр были приняты с нарушением законодательства.

Кроме того, суд подтвердил право прокурора представлять интересы государства в судебном порядке в случаях бездействия или ненадлежащего исполнения своих функций уполномоченными органами.

