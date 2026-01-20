  1. В Україні

Як отримати статус УБД — у Міноборони назвали алгоритм дій

18:46, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Право на отримання статусу учасника бойових дій мають військовослужбовці ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань у районах ведення воєнних дій.
Як отримати статус УБД — у Міноборони назвали алгоритм дій
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони надало роз’яснення щодо суті статусу УБД, правових підстав та категорій осіб, які мають на нього право, а також процедури набуття статусу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що таке статус УБД

Статус учасника бойових дій – це офіційне державне визнання внеску військовослужбовця у захист Батьківщини.

Право на отримання статусу учасника бойових дій мають військовослужбовці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які:

брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій.

виконували завдання на тимчасово окупованих територіях.

виконали бойове завдання з вогневого ураження противника (у складі підрозділу ракетних військ або ППО), незалежно від району виконання завдань.

Держава також гарантує збереження права на статус учасника бойових дій для військовослужбовців, які були захоплені в полон (крім добровільної здачі в полон) або зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Процедура має свої відмінності, оскільки сам військовий фізично не може подати заяву.

Процедура надання статусу регулюється:

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 (зі змінами від 10.09.2024 №1041, якими запроваджено автоматичний порядок).

Наказом Міністерства оборони України від 10.11.2022 № 369, який затверджує Положення про комісії Міноборони з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкцію про порядок видачі посвідчень.

Як отримати статус УБД

На сьогодні діють два механізми отримання статусу – автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни та через відповідні Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД.

Шлях 1: Автоматичний

На сьогодні це найзручніший та найшвидший спосіб. Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати документи самостійно.

Уповноважені особи військових частин зобов’язані у 5-денний строк з дня початку виконання військовослужбовцем бойового завдання внести відповідні відомості (про період та район виконання завдань) безпосередньо до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Статус УБД набувається автоматично після формування відповідного запису в Реєстрі із застосуванням його програмних засобів.

Шлях 2: Через Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання УБД

Уповноважені особи військової частини оформлюють Довідку про безпосередню участь особи у заходах із забезпечення оборони (форма визначена Додатком 6 до Постанови КМУ № 413). Зазначена Довідка разом із необхідними документами направляється на розгляд відповідної Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (при органах військового управління).

Комісія вивчає документи та приймає рішення у місячний термін (30 днів) з дня їх отримання. Після прийняття позитивного рішення Комісія передає інформацію до Міністерства у справах ветеранів України для внесення даних до Реєстру, після чого статус вважається набутим. Також Комісія організовує видачу посвідчення, яке після оформлення передається до військової частини для вручення військовослужбовцю.

Важливо: У випадку захоплення захисника в полон  або зникнення безвісти під час виконання бойових завдань, обов’язок оформлення та подачі документів покладається на командира військової частини. Це має бути зроблено у місячний термін з моменту виникнення підстав (визнання особи полоненою або зниклою безвісти).

Надання статусу УБД може бути відхилене у таких випадках:

  • відсутність правових підстав або необхідних документів
  • подання недостовірної інформації
  • наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час участі у заходах.

Рішення комісії можна оскаржити у судовому порядку. Якщо причини відмови усунуті, заявник може подати документи повторно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ Міноборони УБД

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]