Як отримати статус УБД — у Міноборони назвали алгоритм дій

Право на отримання статусу учасника бойових дій мають військовослужбовці ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань у районах ведення воєнних дій.

Міністерство оборони надало роз’яснення щодо суті статусу УБД, правових підстав та категорій осіб, які мають на нього право, а також процедури набуття статусу.

Що таке статус УБД

Статус учасника бойових дій – це офіційне державне визнання внеску військовослужбовця у захист Батьківщини.

Право на отримання статусу учасника бойових дій мають військовослужбовці Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які:

брали безпосередню участь у виконанні бойових (службових, спеціальних) завдань у районах ведення воєнних (бойових) дій.

виконували завдання на тимчасово окупованих територіях.

виконали бойове завдання з вогневого ураження противника (у складі підрозділу ракетних військ або ППО), незалежно від району виконання завдань.

Держава також гарантує збереження права на статус учасника бойових дій для військовослужбовців, які були захоплені в полон (крім добровільної здачі в полон) або зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Процедура має свої відмінності, оскільки сам військовий фізично не може подати заяву.

Процедура надання статусу регулюється:

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 (зі змінами від 10.09.2024 №1041, якими запроваджено автоматичний порядок).

Наказом Міністерства оборони України від 10.11.2022 № 369, який затверджує Положення про комісії Міноборони з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та Інструкцію про порядок видачі посвідчень.

Як отримати статус УБД

На сьогодні діють два механізми отримання статусу – автоматично через Єдиний державний реєстр ветеранів війни та через відповідні Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання УБД.

Шлях 1: Автоматичний

На сьогодні це найзручніший та найшвидший спосіб. Військовослужбовцю не потрібно писати рапорти чи збирати документи самостійно.

Уповноважені особи військових частин зобов’язані у 5-денний строк з дня початку виконання військовослужбовцем бойового завдання внести відповідні відомості (про період та район виконання завдань) безпосередньо до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Статус УБД набувається автоматично після формування відповідного запису в Реєстрі із застосуванням його програмних засобів.

Шлях 2: Через Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання УБД

Уповноважені особи військової частини оформлюють Довідку про безпосередню участь особи у заходах із забезпечення оборони (форма визначена Додатком 6 до Постанови КМУ № 413). Зазначена Довідка разом із необхідними документами направляється на розгляд відповідної Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій (при органах військового управління).

Комісія вивчає документи та приймає рішення у місячний термін (30 днів) з дня їх отримання. Після прийняття позитивного рішення Комісія передає інформацію до Міністерства у справах ветеранів України для внесення даних до Реєстру, після чого статус вважається набутим. Також Комісія організовує видачу посвідчення, яке після оформлення передається до військової частини для вручення військовослужбовцю.

Важливо: У випадку захоплення захисника в полон або зникнення безвісти під час виконання бойових завдань, обов’язок оформлення та подачі документів покладається на командира військової частини. Це має бути зроблено у місячний термін з моменту виникнення підстав (визнання особи полоненою або зниклою безвісти).

Надання статусу УБД може бути відхилене у таких випадках:

відсутність правових підстав або необхідних документів

подання недостовірної інформації

наявність обвинувального вироку суду за умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час участі у заходах.

Рішення комісії можна оскаржити у судовому порядку. Якщо причини відмови усунуті, заявник може подати документи повторно.

