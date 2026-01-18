У ТЦК нагадали порядок отримання УБД

Право на отримання УБД мають усі, хто проходив військову службу або воював у складі військових підрозділі.

Статус учасника бойових дій (УБД) підтверджує, що людина брала участь у захисті України від збройної агресії Росії. Він дає право на державні пільги та соціальну підтримку. Про це нагадав Донецький обласний ТЦК

Хто може отримати УБД

Право мають усі, хто проходив військову службу або воював у складі військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії, у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.

Також статус можуть отримати добровольці, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року самостійно або у складі добровольчих формувань брали участь у захисті України спільно з військовими формуваннями чи правоохоронними органами, або в антитерористичній операції у період до 23 лютого 2018 року включно.

Як отримати УБД

Автоматично

Під час служби військові не подають заяви — статус надається автоматично.

У кожній військовій частині визначена уповноважена особа, яка через електронний кабінет вносить дані до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Відомості мають бути внесені протягом 5 днів після початку бойового завдання.

На основі цих даних статус УБД присвоюється автоматично.

Військовий отримує сповіщення через електронний кабінет частини або на свою електронну пошту.

Контроль за системою веде міжвідомча комісія.

Самостійно (за заявою)

Якщо командування не подало документи або дані не внесли до Реєстру, військовий може звернутися сам.

Поштою: заява разом з необхідними документами подається до комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Онлайн: заяву можна подати через портал Дія з використанням електронного підпису «Дія.Підпис». Документи потрібні ті ж самі, що й для поштового варіанту.

Якщо ви звільнені зі служби

Якщо ви уже звільнилися, статус можна отримати у звичайному порядку, через комісію:

Подайте заяву у ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку. Ваші дані можуть бути внесені автоматично або через спеціальну комісію, яка розглядає матеріали про надання статусу учасника бойових дій. Такі комісії працюють у різних відомствах: Міноборони, МВС, Мін’юсті, Нацполіції, Нацгвардії, СБУ, Держприкордонслужбі, ДСНС, Держспецзв’язку, розвідувальних органах та інших структурах. Якщо вас знято з військового обліку, зверніться до комісії того відомства, у підпорядкуванні якого була ваша військова частина або підрозділ.

Якщо служили не в ЗСУ, звертайтесь безпосередньо до комісії вашого колишнього відомства (МВС, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ тощо).

ТЦК може самостійно запитати потрібні довідки у військової частини. Якщо частина не реагує — ТЦК має право витребувати документи через суд.

Комісія розглядає матеріали протягом 30 днів.

Якщо ви воювали у складі добровольчого формування:

до 23 лютого 2018 року в антитерористичній операції,

з 24 лютого по 25 березня 2022 року під час заходів із захисту України від збройної агресії росії

Щоб отримати статус учасника бойових дій необхідно

Подайте до міжвідомчої комісії Мінветеранів заяву у паперовій формі згідно з додатком 8 до Порядку № 41 та документи, довідки, які підтверджують участь у захисті України.

