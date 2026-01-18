В ТЦК напомнили порядок получения УБД

Право на получение УБД имеют все, кто проходил военную службу или воевал в составе военных подразделений.

Статус участника боевых действий (УБД) подтверждает, что человек принимал участие в защите Украины от вооруженной агрессии России. Он дает право на государственные льготы и социальную поддержку. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.

Кто может получить УБД

Право имеют все, кто проходил военную службу или воевал в составе военных подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии, в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

Также статус могут получить добровольцы, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года самостоятельно или в составе добровольческих формирований принимали участие в защите Украины совместно с военными формированиями или правоохранительными органами, либо в антитеррористической операции в период до 23 февраля 2018 года включительно.

Как получить УБД

Автоматически

Во время службы военнослужащие не подают заявление — статус предоставляется автоматически.

В каждой воинской части определено уполномоченное лицо, которое через электронный кабинет вносит данные в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Сведения должны быть внесены в течение 5 дней после начала боевого задания.

На основании этих данных статус УБД присваивается автоматически.

Военнослужащий получает уведомление через электронный кабинет части или на свою электронную почту.

Контроль за системой осуществляет межведомственная комиссия.

Самостоятельно (по заявлению)

Если командование не подало документы или данные не внесены в Реестр, военнослужащий может обратиться самостоятельно.

По почте: заявление вместе с необходимыми документами подается в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.

Онлайн: заявление можно подать через портал «Дія» с использованием электронной подписи «Дія.Підпис». Перечень документов такой же, как и для почтового варианта.

Если вы уволены со службы

Если вы уже уволились, статус можно получить в обычном порядке через комиссию:

Подайте заявление в ТЦК и СП, где вы состоите на учете. Ваши данные могут быть внесены автоматически или через специальную комиссию, которая рассматривает материалы о предоставлении статуса участника боевых действий. Такие комиссии работают в разных ведомствах: Минобороны, МВД, Минюсте, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС, Госспецсвязи, разведывательных органах и других структурах. Если вас сняли с воинского учета, обратитесь в комиссию того ведомства, в подчинении которого находилась ваша воинская часть или подразделение.

Если служили не в ВСУ, обращайтесь непосредственно в комиссию вашего бывшего ведомства (МВД, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и т. д.).

ТЦК может самостоятельно запросить необходимые справки у воинской части. Если часть не реагирует, ТЦК имеет право истребовать документы через суд.

Комиссия рассматривает материалы в течение 30 дней.

Если вы воевали в составе добровольческого формирования:

до 23 февраля 2018 года — в антитеррористической операции;

с 24 февраля по 25 марта 2022 года — во время мероприятий по защите Украины от вооруженной агрессии России.

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо:

подать в межведомственную комиссию Минветеранов заявление в бумажной форме согласно приложению 8 к Порядку № 41 и документы, справки, подтверждающие участие в защите Украины.

