В ТЦК напомнили порядок получения УБД

12:07, 18 января 2026
Право на получение УБД имеют все, кто проходил военную службу или воевал в составе военных подразделений.
Фото: tsn.ua
Статус участника боевых действий (УБД) подтверждает, что человек принимал участие в защите Украины от вооруженной агрессии России. Он дает право на государственные льготы и социальную поддержку. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.

Кто может получить УБД

Право имеют все, кто проходил военную службу или воевал в составе военных подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии, в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

Также статус могут получить добровольцы, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года самостоятельно или в составе добровольческих формирований принимали участие в защите Украины совместно с военными формированиями или правоохранительными органами, либо в антитеррористической операции в период до 23 февраля 2018 года включительно.

Как получить УБД

  1. Автоматически

Во время службы военнослужащие не подают заявление — статус предоставляется автоматически.

  • В каждой воинской части определено уполномоченное лицо, которое через электронный кабинет вносит данные в Единый государственный реестр ветеранов войны.
  • Сведения должны быть внесены в течение 5 дней после начала боевого задания.
  • На основании этих данных статус УБД присваивается автоматически.
  • Военнослужащий получает уведомление через электронный кабинет части или на свою электронную почту.
  • Контроль за системой осуществляет межведомственная комиссия.
  1. Самостоятельно (по заявлению)

Если командование не подало документы или данные не внесены в Реестр, военнослужащий может обратиться самостоятельно.

  • По почте: заявление вместе с необходимыми документами подается в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.
  • Онлайн: заявление можно подать через портал «Дія» с использованием электронной подписи «Дія.Підпис». Перечень документов такой же, как и для почтового варианта.
  1. Если вы уволены со службы

Если вы уже уволились, статус можно получить в обычном порядке через комиссию:

  • Подайте заявление в ТЦК и СП, где вы состоите на учете. Ваши данные могут быть внесены автоматически или через специальную комиссию, которая рассматривает материалы о предоставлении статуса участника боевых действий. Такие комиссии работают в разных ведомствах: Минобороны, МВД, Минюсте, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС, Госспецсвязи, разведывательных органах и других структурах. Если вас сняли с воинского учета, обратитесь в комиссию того ведомства, в подчинении которого находилась ваша воинская часть или подразделение.
  • Если служили не в ВСУ, обращайтесь непосредственно в комиссию вашего бывшего ведомства (МВД, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и т. д.).
  • ТЦК может самостоятельно запросить необходимые справки у воинской части. Если часть не реагирует, ТЦК имеет право истребовать документы через суд.
  • Комиссия рассматривает материалы в течение 30 дней.
  1. Если вы воевали в составе добровольческого формирования:
  • до 23 февраля 2018 года — в антитеррористической операции;
  • с 24 февраля по 25 марта 2022 года — во время мероприятий по защите Украины от вооруженной агрессии России.

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо:

  • подать в межведомственную комиссию Минветеранов заявление в бумажной форме согласно приложению 8 к Порядку № 41 и документы, справки, подтверждающие участие в защите Украины.

