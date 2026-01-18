В ТЦК напомнили порядок получения УБД
Статус участника боевых действий (УБД) подтверждает, что человек принимал участие в защите Украины от вооруженной агрессии России. Он дает право на государственные льготы и социальную поддержку. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.
Кто может получить УБД
Право имеют все, кто проходил военную службу или воевал в составе военных подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил действующей армии, в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.
Также статус могут получить добровольцы, которые с 24 февраля по 25 марта 2022 года самостоятельно или в составе добровольческих формирований принимали участие в защите Украины совместно с военными формированиями или правоохранительными органами, либо в антитеррористической операции в период до 23 февраля 2018 года включительно.
Как получить УБД
- Автоматически
Во время службы военнослужащие не подают заявление — статус предоставляется автоматически.
- В каждой воинской части определено уполномоченное лицо, которое через электронный кабинет вносит данные в Единый государственный реестр ветеранов войны.
- Сведения должны быть внесены в течение 5 дней после начала боевого задания.
- На основании этих данных статус УБД присваивается автоматически.
- Военнослужащий получает уведомление через электронный кабинет части или на свою электронную почту.
- Контроль за системой осуществляет межведомственная комиссия.
- Самостоятельно (по заявлению)
Если командование не подало документы или данные не внесены в Реестр, военнослужащий может обратиться самостоятельно.
- По почте: заявление вместе с необходимыми документами подается в комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий.
- Онлайн: заявление можно подать через портал «Дія» с использованием электронной подписи «Дія.Підпис». Перечень документов такой же, как и для почтового варианта.
- Если вы уволены со службы
Если вы уже уволились, статус можно получить в обычном порядке через комиссию:
- Подайте заявление в ТЦК и СП, где вы состоите на учете. Ваши данные могут быть внесены автоматически или через специальную комиссию, которая рассматривает материалы о предоставлении статуса участника боевых действий. Такие комиссии работают в разных ведомствах: Минобороны, МВД, Минюсте, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбе, ГСЧС, Госспецсвязи, разведывательных органах и других структурах. Если вас сняли с воинского учета, обратитесь в комиссию того ведомства, в подчинении которого находилась ваша воинская часть или подразделение.
- Если служили не в ВСУ, обращайтесь непосредственно в комиссию вашего бывшего ведомства (МВД, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ и т. д.).
- ТЦК может самостоятельно запросить необходимые справки у воинской части. Если часть не реагирует, ТЦК имеет право истребовать документы через суд.
- Комиссия рассматривает материалы в течение 30 дней.
- Если вы воевали в составе добровольческого формирования:
- до 23 февраля 2018 года — в антитеррористической операции;
- с 24 февраля по 25 марта 2022 года — во время мероприятий по защите Украины от вооруженной агрессии России.
Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо:
- подать в межведомственную комиссию Минветеранов заявление в бумажной форме согласно приложению 8 к Порядку № 41 и документы, справки, подтверждающие участие в защите Украины.
