Как получить статус УБД — в Минобороны назвали алгоритм действий

Министерство обороны предоставило разъяснения относительно сути статуса УБД, правовых оснований и категорий лиц, которые имеют на него право, а также процедуры приобретения статуса.

Что такое статус УБД

Статус участника боевых действий — это официальное государственное признание вклада военнослужащего в защиту Отечества.

Право на получение статуса участника боевых действий имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые:

принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных, специальных) задач в районах ведения военных (боевых) действий;

выполняли задания на временно оккупированных территориях;

выполнили боевое задание по огневому поражению противника (в составе подразделения ракетных войск или ПВО), независимо от района выполнения заданий.

Государство также гарантирует сохранение права на статус участника боевых действий для военнослужащих, которые были захвачены в плен (кроме добровольной сдачи в плен) или пропали без вести во время выполнения боевых задач. Процедура имеет свои отличия, поскольку сам военнослужащий физически не может подать заявление.

Процедура предоставления статуса регулируется:

Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;

Постановлением Кабинета Министров Украины от 20.08.2014 № 413 (с изменениями от 10.09.2024 № 1041, которыми введен автоматический порядок);

Приказом Министерства обороны Украины от 10.11.2022 № 369, которым утверждено Положение о комиссиях Минобороны по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий и Инструкция о порядке выдачи удостоверений.

Как получить статус УБД

На сегодняшний день действуют два механизма получения статуса — автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны и через соответствующие Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД.

Путь 1: Автоматический

На сегодняшний день это самый удобный и быстрый способ. Военнослужащему не нужно писать рапорты или самостоятельно собирать документы.

Уполномоченные лица воинских частей обязаны в 5-дневный срок со дня начала выполнения военнослужащим боевого задания внести соответствующие сведения (о периоде и районе выполнения заданий) непосредственно в Единый государственный реестр ветеранов войны.

Статус УБД приобретается автоматически после формирования соответствующей записи в Реестре с применением его программных средств.

Путь 2: Через Комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании УБД

Уполномоченные лица воинской части оформляют Справку о непосредственном участии лица в мероприятиях по обеспечению обороны (форма определена Приложением 6 к Постановлению КМУ № 413). Указанная Справка вместе с необходимыми документами направляется на рассмотрение соответствующей Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий (при органах военного управления).

Комиссия изучает документы и принимает решение в месячный срок (30 дней) со дня их получения. После принятия положительного решения Комиссия передает информацию в Министерство по делам ветеранов Украины для внесения данных в Реестр, после чего статус считается приобретенным. Также Комиссия организует выдачу удостоверения, которое после оформления передается в воинскую часть для вручения военнослужащему.

Важно: в случае захвата защитника в плен или его исчезновения без вести во время выполнения боевых задач обязанность оформления и подачи документов возлагается на командира воинской части. Это должно быть сделано в месячный срок с момента возникновения оснований (признания лица пленным или пропавшим без вести).

Предоставление статуса УБД может быть отклонено в следующих случаях:

отсутствие правовых оснований или необходимых документов;

предоставление недостоверной информации;

наличие обвинительного приговора суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление во время участия в мероприятиях.

Решение комиссии может быть обжаловано в судебном порядке. Если причины отказа устранены, заявитель может подать документы повторно.

