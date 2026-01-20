Україна отримає енергетичну допомогу від 4 країн, — Свириденко

Юлія Свириденко зазначила, що всю допомогу спрямовують на відновлення тепла і світла в оселях українців.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що ще чотири країни нададуть Україні пакети енергетичної допомоги.

За її словами, найближчими днями в Україну прибудуть чергові вантажі від Азербайджану, Словаччини та Чехії, до яких увійшли: генератори, трансформатори, кабелі, медичне обладнання, інша гуманітарна допомога.

При цьому Ірландія наступного тижня спрямує до Фонду підтримки енергетики України 25 млн євро.

Свириденко додала, що всю допомогу спрямовують на відновлення тепла і світла в оселях українців та відновлення енергетичних об'єктів після надскладних обстрілів росіян.

