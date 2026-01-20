Украина получит энергетическую помощь от 4 стран, — Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что вся помощь направляется на восстановление тепла и света в домах украинцев.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что еще четыре страны предоставят Украине пакеты энергетической помощи.

По ее словам, в ближайшие дни в Украину прибудут очередные грузы из Азербайджана, Словакии и Чехии, в состав которых вошли генераторы, трансформаторы, кабели, медицинское оборудование и другая гуманитарная помощь.

При этом Ирландия на следующей неделе направит в Фонд поддержки энергетики Украины 25 млн евро.

Свириденко добавила, что вся помощь направляется на восстановление тепла и электроэнергии в домах украинцев, а также на восстановление энергетических объектов после крайне сложных обстрелов со стороны россиян.

