  1. В Україні

Хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення війни, — Кирило Буданов

20:11, 20 січня 2026
Проте Кирило Буданов підкреслив, що попри наявний рух, жодних гарантій швидкого завершення війни немає.
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що країна перебуває на шляху до кардинального вирішення війни, але говорити про швидкий мир — некоректно. Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі 20 січня.

«Максимально цікаве питання — де ми знаходимось зараз. Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка, ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою війною на території Європи після завершення Другої світової. І точно однією з найбільш кривавих за всю поствоєнну історію світу», — наголосив Буданов.

За його словами, попри наявний рух, жодних гарантій швидкого завершення війни немає.

«Не можна сказати, що ось завтра наступить мир гарантовано. Якщо хтось так говорить — це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль», — сказав він.

Буданов підкреслив, що ключова робота ведеться з боку України та її партнерів, зокрема США.

«Перш за все, робляться зусилля з нашого боку, з боку Сполучених Штатів Америки. Подобається це комусь чи не подобається, але цей рух є. Він насправді існує, і ми насправді просуваємось», — заявив він.

Також керівник Офісу Президента зауважив, що результат мирного процесу значною мірою залежатиме від позиції Росії.

«Чи зможемо ми досягти успіху в найближчій перспективі чи ні, багато в чому залежить від Російської Федерації. Ви розумієте, з ким ми маємо справу. Не думаю, що потрібні зайві слова в цьому питанні», — додав він.

За словами Буданова, нинішній стан переговорних зусиль є обережно позитивний.

«Ми рухаємось. І стриманий оптимізм — це той термін, який я би використав для чіткого окреслення цієї ситуації», — підкреслив він.

Україна війна Кирило Буданов

