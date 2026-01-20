  1. В Украине

Хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению войны, — Кирилл Буданов

20:11, 20 января 2026
При этом Кирилл Буданов подчеркнул, что, несмотря на имеющееся движение, никаких гарантий быстрого завершения войны нет.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что страна находится на пути к кардинальному решению войны, однако говорить о быстром мире некорректно. Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе 20 января.

«Максимально интересный вопрос — где мы находимся сейчас. Я хочу надеяться, что мы все же на пути к кардинальному решению нашей войны, которая, еще раз хотел бы всем напомнить, является самой кровавой и самой ужасной войной на территории Европы после завершения Второй мировой. И точно одной из самых кровавых за всю послевоенную историю мира», — подчеркнул Буданов.

По его словам, несмотря на имеющееся движение, никаких гарантий быстрого завершения войны нет.

«Нельзя сказать, что вот завтра мир наступит гарантированно. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но прилагается очень много усилий», — сказал он.

Буданов подчеркнул, что ключевая работа ведется со стороны Украины и ее партнеров, в частности США.

«Прежде всего прилагаются усилия с нашей стороны, со стороны Соединенных Штатов Америки. Нравится это кому-то или не нравится, но это движение есть. Оно на самом деле существует, и мы действительно продвигаемся», — заявил он.

Также руководитель Офиса Президента отметил, что результат мирного процесса во многом будет зависеть от позиции России.

«Сможем ли мы достичь успеха в ближайшей перспективе или нет, во многом зависит от Российской Федерации. Вы понимаете, с кем мы имеем дело. Не думаю, что здесь нужны лишние слова», — добавил он.

По словам Буданова, текущее состояние переговорных усилий является осторожно позитивным.

«Мы движемся. И сдержанный оптимизм — это тот термин, который я бы использовал для четкого определения этой ситуации», — подчеркнул он.

Украина война Кирилл Буданов

