Де зігрітися, зарядити телефони та скористатися інтернетом у Києві – як шукати локацію

У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву — МВС.

У столиці для допомоги мешканцям під час відключень електроенергії та опалення діє понад 1300 пунктів незламності та обігріву. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, у цих локаціях громадяни можуть зігрітися, підзарядити мобільні телефони та інші гаджети, а також скористатися доступом до інтернету. Як пункти незламності також функціонують торговельні центри, заклади харчування та автозаправні станції. Вони працюють і під час комендантської години, за винятком розважальних закладів.

Крім того, підрозділи ДСНС розгорнули в Києві понад 90 наметів обігріву, де громадянам надається допомога, зокрема психологічна підтримка. Як пункти обігріву також задіяні 30 підрозділів поліції.

Дізнатися адресу найближчого пункту незламності або обігріву можна, звернувшись за номером 112 або скориставшись застосунком «Дія».

Як знайти пункт незламності у «Дії» ми писали тут – посилання.

