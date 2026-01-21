Где согреться, зарядить телефоны и воспользоваться интернетом в Киеве – как найти локацию

В Киеве работают более 1300 пунктов несокрушимости и обогрева — МВД.

В столице для помощи жителям во время отключений электроэнергии и отопления действует более 1300 пунктов несокрушимости и обогрева. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в этих локациях граждане могут согреться, подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, а также воспользоваться доступом к интернету. В качестве пунктов несокрушимости также функционируют торговые центры, заведения питания и автозаправочные станции. Они работают и во время комендантского часа, за исключением развлекательных заведений.

Кроме того, подразделения ГСЧС развернули в Киеве более 90 палаток обогрева, где гражданам предоставляется помощь, в том числе психологическая поддержка. В качестве пунктов обогрева также задействованы 30 подразделений полиции.

Узнать адрес ближайшего пункта несокрушимости или обогрева можно, обратившись по номеру 112 или воспользовавшись приложением «Дия».

Как найти пункт несокрушимости в «Дии», мы писали здесь – ссылка.

