Ветерани можуть отримати компенсацію за автоцивілку: які умови та як подати заяву

22:18, 21 січня 2026
Учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на компенсацію витрат на придбання автоцивілки.
Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на компенсацію витрат на придбання поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (автоцивілки). Нарахування та виплату компенсації здійснює Міністерство у справах ветеранів України, повідомили у Координаційному центрі з надання правничої допомоги.

Хто має право на компенсацію

Компенсація надається за умови, що:

  • договір страхування укладено в період з 1 січня 2025 р. по 31 грудня року, що настає після припинення або скасування воєнного стану в Україні
  • один транспортний засіб, який є у власності страхувальника
  • страхувальнику виповнилося 18 років
  • об’єм двигуна — не більше 2500 см³ або потужність електродвигуна — не більше 100 кВт
  • транспортний засіб не використовується для підприємницької діяльності чи перевезень.

Які документи потрібні, щоб отримати компенсацію

  • паспорт громадянина України або закордонний паспорт
  • картка платника податків
  • електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
  • поліс страхування.

Куди та як подати заяву

Заяву про компенсацію можна подати не пізніше останнього дня строку дії договору страхування, через:

  • Портал Дія
  • розділ «Ветеран Pro» у мобільному застосунку Дія.

Щоб отримати компенсацію вам потрібно відкрити поточний рахунок з Дія.Карткою в одному з банків України, з яким Мінцифри уклав договір.

Коли можуть відмовити у виплаті компенсації

  • страхувальник уже отримав компенсацію за іншим договором страхування, укладеним у поточному календарному році
  • страхувальник звернувся за компенсацією за новим договором страхування, укладеним у тому ж році після дострокового припинення попереднього договору
  • не підтверджено статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни
  • транспортний засіб не відповідає вимогам
  • подано недостовірні відомості
  • заяву подано після закінчення строку дії договору
  • відсутнє право на компенсацію.

