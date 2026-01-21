Ветерани можуть отримати компенсацію за автоцивілку: які умови та як подати заяву
Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на компенсацію витрат на придбання поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (автоцивілки). Нарахування та виплату компенсації здійснює Міністерство у справах ветеранів України, повідомили у Координаційному центрі з надання правничої допомоги.
Хто має право на компенсацію
Компенсація надається за умови, що:
- договір страхування укладено в період з 1 січня 2025 р. по 31 грудня року, що настає після припинення або скасування воєнного стану в Україні
- один транспортний засіб, який є у власності страхувальника
- страхувальнику виповнилося 18 років
- об’єм двигуна — не більше 2500 см³ або потужність електродвигуна — не більше 100 кВт
- транспортний засіб не використовується для підприємницької діяльності чи перевезень.
Які документи потрібні, щоб отримати компенсацію
- паспорт громадянина України або закордонний паспорт
- картка платника податків
- електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
- поліс страхування.
Куди та як подати заяву
Заяву про компенсацію можна подати не пізніше останнього дня строку дії договору страхування, через:
- Портал Дія
- розділ «Ветеран Pro» у мобільному застосунку Дія.
Щоб отримати компенсацію вам потрібно відкрити поточний рахунок з Дія.Карткою в одному з банків України, з яким Мінцифри уклав договір.
Коли можуть відмовити у виплаті компенсації
- страхувальник уже отримав компенсацію за іншим договором страхування, укладеним у поточному календарному році
- страхувальник звернувся за компенсацією за новим договором страхування, укладеним у тому ж році після дострокового припинення попереднього договору
- не підтверджено статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни
- транспортний засіб не відповідає вимогам
- подано недостовірні відомості
- заяву подано після закінчення строку дії договору
- відсутнє право на компенсацію.
