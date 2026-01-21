Ветерани можуть отримати компенсацію за автоцивілку: які умови та як подати заяву

Учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на компенсацію витрат на придбання автоцивілки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на компенсацію витрат на придбання поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (автоцивілки). Нарахування та виплату компенсації здійснює Міністерство у справах ветеранів України, повідомили у Координаційному центрі з надання правничої допомоги.

Хто має право на компенсацію

Компенсація надається за умови, що:

договір страхування укладено в період з 1 січня 2025 р. по 31 грудня року, що настає після припинення або скасування воєнного стану в Україні

один транспортний засіб, який є у власності страхувальника

страхувальнику виповнилося 18 років

об’єм двигуна — не більше 2500 см³ або потужність електродвигуна — не більше 100 кВт

транспортний засіб не використовується для підприємницької діяльності чи перевезень.

Які документи потрібні, щоб отримати компенсацію

паспорт громадянина України або закордонний паспорт

картка платника податків

електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

поліс страхування.

Куди та як подати заяву

Заяву про компенсацію можна подати не пізніше останнього дня строку дії договору страхування, через:

Портал Дія

розділ «Ветеран Pro» у мобільному застосунку Дія.

Щоб отримати компенсацію вам потрібно відкрити поточний рахунок з Дія.Карткою в одному з банків України, з яким Мінцифри уклав договір.

Коли можуть відмовити у виплаті компенсації

страхувальник уже отримав компенсацію за іншим договором страхування, укладеним у поточному календарному році

страхувальник звернувся за компенсацією за новим договором страхування, укладеним у тому ж році після дострокового припинення попереднього договору

не підтверджено статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни

транспортний засіб не відповідає вимогам

подано недостовірні відомості

заяву подано після закінчення строку дії договору

відсутнє право на компенсацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.