  1. В Украине

Ветераны могут получить компенсацию за автогражданку: какие условия и как подать заявление

22:18, 21 января 2026
Участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на компенсацию расходов на приобретение автогражданки.
Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на компенсацию расходов на приобретение полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (автогражданки). Начисление и выплату компенсации осуществляет Министерство по делам ветеранов Украины, сообщили в Координационном центре по предоставлению правовой помощи.

Кто имеет право на компенсацию

Компенсация предоставляется при условии, что:

  • договор страхования заключен в период с 1 января 2025 г. по 31 декабря года, следующего после прекращения или отмены военного положения в Украине
  • один транспортный средств, который находится в собственности страхователя
  • страхователю исполнилось 18 лет
  • объем двигателя — не более 2500 см³ или мощность электродвигателя — не более 100 кВт
  • транспортное средство не используется для предпринимательской деятельности или перевозок.

Какие документы нужны, чтобы получить компенсацию

  • паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт
  • карта налогоплательщика
  • электронное свидетельство о регистрации транспортного средства
  • страховой полис.

Куда и как подать заявление

Заявление о компенсации можно подать не позднее последнего дня срока действия договора страхования, через:

  • Портал Дія
  • раздел «Ветеран Pro» в мобильном приложении Дія.

Чтобы получить компенсацию, вам необходимо открыть текущий счет с Дія.Карткой в одном из банков Украины, с которым Минцифры заключило договор.

Когда могут отказать в выплате компенсации

  • страхователь уже получил компенсацию по другому договору страхования, заключенному в текущем календарном году
  • страхователь обратился за компенсацией по новому договору страхования, заключенному в том же году после досрочного прекращения предыдущего договора
  • не подтвержден статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны
  • транспортное средство не соответствует требованиям
  • поданы недостоверные сведения
  • заявление подано после окончания срока действия договора
  • отсутствует право на компенсацию.

ДТП страховка ветераны война УБД автомобиль

