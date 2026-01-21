Ветераны могут получить компенсацию за автогражданку: какие условия и как подать заявление

Участники боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на компенсацию расходов на приобретение автогражданки.

Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на компенсацию расходов на приобретение полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (автогражданки). Начисление и выплату компенсации осуществляет Министерство по делам ветеранов Украины, сообщили в Координационном центре по предоставлению правовой помощи.

Кто имеет право на компенсацию

Компенсация предоставляется при условии, что:

договор страхования заключен в период с 1 января 2025 г. по 31 декабря года, следующего после прекращения или отмены военного положения в Украине

один транспортный средств, который находится в собственности страхователя

страхователю исполнилось 18 лет

объем двигателя — не более 2500 см³ или мощность электродвигателя — не более 100 кВт

транспортное средство не используется для предпринимательской деятельности или перевозок.

Какие документы нужны, чтобы получить компенсацию

паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт

карта налогоплательщика

электронное свидетельство о регистрации транспортного средства

страховой полис.

Куда и как подать заявление

Заявление о компенсации можно подать не позднее последнего дня срока действия договора страхования, через:

Портал Дія

раздел «Ветеран Pro» в мобильном приложении Дія.

Чтобы получить компенсацию, вам необходимо открыть текущий счет с Дія.Карткой в одном из банков Украины, с которым Минцифры заключило договор.

Когда могут отказать в выплате компенсации

страхователь уже получил компенсацию по другому договору страхования, заключенному в текущем календарном году

страхователь обратился за компенсацией по новому договору страхования, заключенному в том же году после досрочного прекращения предыдущего договора

не подтвержден статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны

транспортное средство не соответствует требованиям

поданы недостоверные сведения

заявление подано после окончания срока действия договора

отсутствует право на компенсацию.

