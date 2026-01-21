Ветераны могут получить компенсацию за автогражданку: какие условия и как подать заявление
Участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на компенсацию расходов на приобретение полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (автогражданки). Начисление и выплату компенсации осуществляет Министерство по делам ветеранов Украины, сообщили в Координационном центре по предоставлению правовой помощи.
Кто имеет право на компенсацию
Компенсация предоставляется при условии, что:
- договор страхования заключен в период с 1 января 2025 г. по 31 декабря года, следующего после прекращения или отмены военного положения в Украине
- один транспортный средств, который находится в собственности страхователя
- страхователю исполнилось 18 лет
- объем двигателя — не более 2500 см³ или мощность электродвигателя — не более 100 кВт
- транспортное средство не используется для предпринимательской деятельности или перевозок.
Какие документы нужны, чтобы получить компенсацию
- паспорт гражданина Украины или заграничный паспорт
- карта налогоплательщика
- электронное свидетельство о регистрации транспортного средства
- страховой полис.
Куда и как подать заявление
Заявление о компенсации можно подать не позднее последнего дня срока действия договора страхования, через:
- Портал Дія
- раздел «Ветеран Pro» в мобильном приложении Дія.
Чтобы получить компенсацию, вам необходимо открыть текущий счет с Дія.Карткой в одном из банков Украины, с которым Минцифры заключило договор.
Когда могут отказать в выплате компенсации
- страхователь уже получил компенсацию по другому договору страхования, заключенному в текущем календарном году
- страхователь обратился за компенсацией по новому договору страхования, заключенному в том же году после досрочного прекращения предыдущего договора
- не подтвержден статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны
- транспортное средство не соответствует требованиям
- поданы недостоверные сведения
- заявление подано после окончания срока действия договора
- отсутствует право на компенсацию.
