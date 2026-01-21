Комітет Ради підтримав законопроєкт про розширення виплат одноразової допомоги постраждалим працівникам критичної інфраструктури

Прискорити виплати одноразової грошової допомоги та розширити коло осіб, які мають на неї право, — саме це передбачено законопроектом № 14303, який підтримав Комітет з питань соціальної політики.

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів провів засідання у форматі відеоконференції. Під час засідання заслухали звіти Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду та Представника Уповноваженого з прав людини щодо реалізації закону про одноразову грошову допомогу постраждалим працівникам критичної інфраструктури, держслужбовцям та посадовцям місцевого самоврядування.

На виплати за цим законом у держбюджеті передбачено по 480,3 млн грн щороку — на 2024, 2025 і 2026 роки.

Крім того, за інформацією Пенсійного фонду України станом на 1 січня 2026 року до його територіальних органів надійшло заяв по 470 випадках.

На опрацюванні перебувають заяви по 19 випадках.

Прийнято рішення про призначення по 169 випадках, в тому числі здійснено виплати по 163 випадках.

Прийнято рішення про відмову по 283 випадках. З них:

− по 221 випадках – Державною службою спеціального звʼязку та захисту інформації України, яка є держателем та адміністратором Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, не підтверджено, що підприємство (установа, організація) на дату настання нещасного випадку належало до об’єктів критичної інфраструктури;

− по 4 випадках особи не належали до числа працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців;

− по 22 випадках звернулись особи, у яких відсутні складені акти розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку за формою Н-1/П відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337 (далі – Порядок № 337);

− по 7 випадках звернулись особи, у яких страхові випадки відповідно до актів розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку за формою Н-1/П відповідно до Порядку № 337 не пов’язані з військовою агресією;

− по 4 випадках медико-соціальною експертною комісією визначено, що інвалідність настала внаслідок загального захворювання (тобто відсутній зв’язок захворювання з виконанням трудових обов’язків);

− в 6 випадках заявники не належали до кола осіб, які мають право на виплату у разі загибелі (смерті) працівника;

− в 16 випадках відсутні необхідні документи для призначення допомоги;

− по 3 випадках пройшли строки реалізації права на допомогу або випадок стався до 24 лютого 2022 року;

− 43 випадки оскаржуються в судах.

Члени Комітету обговорили та взяли до відома заслухану інформацію, а також рекомендували Кабінету Міністрів України:

− вдосконалити порядок функціонування, формування Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, внесення відомостей про об’єкти критичної інфраструктури до нього, з метою своєчасного призначення та надання одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України;

− провести нараду за участю народних депутатів України – членів Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, представників центральних органів виконавчої влади, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стосовно вдосконалення механізму соціального захисту осіб, які стали особами з інвалідністю, а також членів сімей осіб, які загинули (померли) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України під час виконання посадових, службових, професійних або трудових обов’язків, передбаченого законопроектом за реєстр. № 14303, зокрема щодо надання об’єктам інфраструктури статусу (категоризації) об’єктів критичної інфраструктури;

− вжити заходів щодо підвищення обізнаності громадян стосовно їх соціального захисту у зв’язку із заподіянням шкоди життю та здоров’ю, завданої внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

При обговоренні положень проєкту Закону України про внесення змін до Закону України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» (реєстр. № 14303) народні депутати України – члени Комітету прийняли рішення його підтримати.

Метою прийняття акта є посилення соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також членів їхніх сімей.

Законопроєктом передбачається:

− уточнити характер обов’язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги;

− розширити коло осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків.

− розширити перелік членів сімей загиблих (померлих) осіб;

− запровадити механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності; − подовжити строк реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

Окрім зазначеного, Комітет затвердив план роботи Комітету та пропозиції до порядку денного п’ятнадцятої сесії Верховної Ради та наголосив необхідності поновлення проведення парламентських слухань, зокрема, з нагоди 40-х роковин Чорнобильської катастрофи.

Наприкінці засідання члени Комітету підтримали створення робочої групи, яка займатиметься підготовкою законопроєкту №14141 до другого читання.

Цей документ стосується впровадження електронного документообігу під час працевлаштування. Очолить робочу групу заступник голови Комітету — народний депутат Вадим Струневич, який також керує підкомітетом з питань адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу та міжнародних зобов’язань України у сфері євроінтеграції.

