Комитет Рады поддержал законопроект о расширении выплат единовременного пособия пострадавшим работникам критической инфраструктуры

Ускорить выплаты единовременной денежной помощи и расширить круг лиц, имеющих на нее право, — это предусмотрено законопроектом № 14303, который поддержал Комитет по вопросам социальной политики.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провёл заседание в формате видеоконференции. Во время заседания были заслушаны отчёты Министерства социальной политики, Пенсионного фонда и Представителя Уполномоченного по правам человека относительно реализации закона о единовременной денежной помощи пострадавшим работникам критической инфраструктуры, государственным служащим и должностным лицам органов местного самоуправления.

На выплаты по этому закону в государственном бюджете предусмотрено по 480,3 млн грн ежегодно — на 2024, 2025 и 2026 годы.

Кроме того, по информации Пенсионного фонда Украины по состоянию на 1 января 2026 года в его территориальные органы поступили заявления по 470 случаям.

На рассмотрении находятся заявления по 19 случаям.

Принято решение о назначении помощи по 169 случаям, в том числе осуществлены выплаты по 163 случаям.

Принято решение об отказе по 283 случаям. Из них:

– по 221 случаю Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, которая является держателем и администратором Реестра объектов критической инфраструктуры, не подтверждено, что предприятие (учреждение, организация) на дату наступления несчастного случая относилось к объектам критической инфраструктуры;

– по 4 случаям лица не относились к числу работников органов местного самоуправления и государственных служащих;

– по 22 случаям обратились лица, у которых отсутствуют составленные акты расследования (специального расследования) несчастного случая по форме Н-1/П в соответствии с Порядком расследования и учёта несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утверждённым постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 337 (далее — Порядок № 337);

– по 7 случаям обратились лица, у которых страховые случаи согласно актам расследования (специального расследования) несчастного случая по форме Н-1/П в соответствии с Порядком № 337 не связаны с военной агрессией;

– по 4 случаям медико-социальной экспертной комиссией установлено, что инвалидность наступила вследствие общего заболевания (то есть отсутствует связь заболевания с выполнением трудовых обязанностей);

– в 6 случаях заявители не относились к кругу лиц, имеющих право на выплату в случае гибели (смерти) работника;

– в 16 случаях отсутствуют необходимые документы для назначения помощи;

– по 3 случаям истекли сроки реализации права на помощь либо случай произошёл до 24 февраля 2022 года;

– 43 случая обжалуются в судах.

Члены Комитета обсудили и приняли к сведению заслушанную информацию, а также рекомендовали Кабинету Министров Украины:

– усовершенствовать порядок функционирования и формирования Реестра объектов критической инфраструктуры, а также внесения сведений об объектах критической инфраструктуры в него, с целью своевременного назначения и предоставления единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причинённый работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины;

– провести совещание с участием народных депутатов Украины — членов Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, представителей центральных органов исполнительной власти, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно совершенствования механизма социальной защиты лиц, которые стали лицами с инвалидностью, а также членов семей лиц, погибших (умерших) вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины во время выполнения должностных, служебных, профессиональных или трудовых обязанностей, предусмотренного законопроектом за рег. № 14303, в частности относительно предоставления объектам инфраструктуры статуса (категоризации) объектов критической инфраструктуры;

– принять меры по повышению осведомлённости граждан относительно их социальной защиты в связи с причинением вреда жизни и здоровью вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины.

При обсуждении положений проекта Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины “О единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причинённый работникам объектов критической инфраструктуры, государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления вследствие военной агрессии Российской Федерации против Украины”» (рег. № 14303) народные депутаты Украины — члены Комитета приняли решение его поддержать.

Целью принятия акта является усиление социальной защиты лиц, пострадавших вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, а также членов их семей.

Законопроектом предусматривается:

− уточнить характер обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи;

− расширить круг лиц, имеющих право на такую ​​помощь, в том числе за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с исполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей.

− расширить перечень членов семей погибших (умерших) лиц;

− внедрить механизм выплаты разницы в случае установления высшей группы инвалидности; − продлить срок реализации права на получение единовременного денежного пособия на период действия военного положения и три года после его прекращения или отмены.

Кроме указанного, Комитет утвердил план работы Комитета и предложения к повестке дня пятнадцатой сессии Верховной Рады и подчеркнул необходимость возобновления проведения парламентских слушаний, в частности, по случаю 40-й годовщины Чернобыльской катастрофы.

В конце заседания члены Комитета поддержали создание рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой законопроекта №14141 ко второму чтению.

Этот документ относится к внедрению электронного документооборота во время трудоустройства. Возглавит рабочую группу заместитель председателя Комитета — народный депутат Вадим Струневич, который также руководит подкомитетом по адаптации украинского законодательства к нормам Европейского Союза и международных обязательств Украины в сфере евроинтеграции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.