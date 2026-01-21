  1. В Україні

Скільки отримують курсанти: з 1 січня діють нові виплати у військових навчальних закладах

19:18, 21 січня 2026
Грошове забезпечення курсантів варіюється від 10 до майже 29 тисяч гривень залежно від курсу.
Скільки отримують курсанти: з 1 січня діють нові виплати у військових навчальних закладах
Ілюстративне фото, джерело - УНІАН
В Україні з 1 січня 2026 року діють оновлені розміри грошового забезпечення для курсантів військових навчальних закладів. Зміни передбачені постановою Кабміну від 11 квітня 2025 року №455, нагадує Волинський обласний ТЦК та СП.

Для курсантів I–II курсів базові виплати становитимуть 10 320 та 10 470 гривень. Курсанти з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, отримуватимуть підвищене грошове забезпечення — від 14 559 до 15 657 гривень залежно від установленого розміру.

Курсанти III–IV курсів отримуватимуть 10 524 або 11 691 гривню. Для курсантів, позбавлених батьківського піклування, розмір виплат у цій категорії становитиме від 15 504 до 16 086 гривень.

Окремо визначено грошове забезпечення для курсантів випускного курсу. Зокрема, для IV курсу воно складатиме 23 188 гривень, а для курсантів з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, — 28 998 гривень.

У разі відмінного навчання курсанти мають право на надбавку до посадового окладу у потрійному розмірі. Надбавка розраховується відповідно до норм, затверджених Кабміном.

У ТЦК наголошують: навчання у військовому закладі вищої освіти — це не лише здобуття фаху офіцера, а й стабільне грошове забезпечення, соціальні гарантії та чітка перспектива професійного зростання у Збройних силах України.

