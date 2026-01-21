  1. В Украине

Сколько получают курсанты: с 1 января действуют новые выплаты в военных учебных заведениях

19:18, 21 января 2026
Денежное обеспечение курсантов варьируется от 10 до почти 29 тысяч гривен в зависимости от курса.
Иллюстративное фото, источник - УНИАН
В Украине с 1 января 2026 года действуют обновленные размеры денежного обеспечения для курсантов военных учебных заведений. Изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 11 апреля 2025 года №455, напоминает Волынский областной ТЦК и СП.

Для курсантов I–II курсов базовые выплаты составят 10 320 и 10 470 гривен. Курсанты из числа детей, лишенных родительского попечения, будут получать повышенное денежное обеспечение — от 14 559 до 15 657 гривен в зависимости от установленного размера.

Курсанты III–IV курсов будут получать 10 524 или 11 691 гривну. Для курсантов, лишенных родительского попечения, размер выплат в этой категории составит от 15 504 до 16 086 гривен.

Отдельно определено денежное обеспечение для курсантов выпускного курса. В частности, для IV курса оно составит 23 188 гривен, а для курсантов из числа детей, лишенных родительского попечения, — 28 998 гривен.

В случае отличного обучения курсанты имеют право на надбавку к должностному окладу в тройном размере. Надбавка рассчитывается в соответствии с нормами, утвержденными Кабмином.

В ТЦК подчеркивают: обучение в военном заведении высшего образования — это не только получение профессии офицера, но и стабильное денежное обеспечение, социальные гарантии и четкая перспектива профессионального роста в Вооруженных силах Украины.

