Військова служба, заслуги чи походження – нові підстави для громадянства України

Державна міграційна служба пояснила, кого стосуються зміни набуття громадянства та які документи необхідно подавати.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 16 січня 2026 року набрав чинності Закон України № 4502-ІХ, який оновлює правила набуття та втрати громадянства України.

Про ключові зміни, категорії осіб, яких вони стосуються, а також перелік необхідних документів повідомила Державна міграційна служба України.

Особи з посвідкою на тимчасове проживання (частина 24 статті 4 закону)

Йдеться про іноземців, які отримали посвідку на тимчасове проживання відповідно до частини двадцять четвертої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», зокрема громадян Канади, Польщі, Німеччини, Чеської Республіки та США.

Куди звертатися:

Особисто до територіального підрозділу ДМС за місцем фактичного проживання або перебування.

Необхідні документи:

Подання заяви про прийняття до громадянства України, двох фотокарток розміром 35×45 мм, декларації про визнання себе громадянином України, посвідки на тимчасове проживання, паспортного документа іноземця, документа про безперервне проживання в Україні протягом трьох років з моменту отримання посвідки, а також зобов’язання скласти іспити з основ Конституції України, історії України та на визначення рівня володіння державною мовою.

Контрактники ЗСУ, НГУ та Держспецслужби транспорту, нагороджені державною нагородою

Ця категорія охоплює іноземців, які проходять військову службу за контрактом і нагороджені державною нагородою України.

Куди звертатися:

До територіального підрозділу ДМС за фактичним місцем проживання або перебування.

Необхідні документи:

Заява, дві фотокартки, декларація про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України, паспортний документ, підтвердження державної нагороди, військовий квиток або військово-обліковий документ, контракт про проходження служби та довідка про її проходження, а також зобов’язання скласти відповідні іспити.

Для громадян Росії, Білорусі, Вірменії, Болівії, Куби, КНДР, Нікарагуа, Судану, Сирії, Зімбабве та Венесуели допускається подання паспорта з простроченим строком дії, крім випадків зміни персональних даних. У разі втрати паспорта можливе подання посвідки на проживання або документів біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту.

Контрактники ЗСУ, НГУ та Держспецслужби транспорту без державної нагороди

Іноземці, які проходять військову службу за контрактом без нагородження.

Куди звертатися:

До територіального підрозділу ДМС.

Необхідні документи:

Заява, фотокартки, декларація про відмову від іноземного громадянства, паспортний документ, контракт і довідка про службу, підтвердження безперервного проживання в Україні протягом трьох років або одного року під час воєнного стану, зобов’язання скласти іспити, а також документ про законні джерела існування.

Особи з посвідкою на тимчасове проживання (частина 20 статті 4 закону)

Категорія стосується громадян Канади, Польщі, Німеччини, Чеської Республіки та США.

Куди звертатися:

До територіального підрозділу ДМС.

Необхідні документи:

Заява, дві фотокартки, декларація про визнання себе громадянином України, паспортний документ, посвідка на тимчасове проживання та зобов’язання скласти іспити з Конституції, історії України та української мови.

Колишні військовослужбовці за контрактом, звільнені з підстав, визначених законом

Правила стосуються осіб, контракт яких припинено та які звільнені зі служби з підстав, передбачених пунктом 6 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», зокрема для громадян Канади, Польщі, Німеччини, Чеської Республіки та США.

Куди звертатися:

До територіального підрозділу ДМС.

Необхідні документи:

Заява, фотокартки, документи про знання мови, Конституції та історії України, декларація про визнання себе громадянином України, довідка про проходження служби, військовий квиток, медичні висновки (за наявності), копії наказів про звільнення, висновки ВЛК, посвідка на проживання та паспортний документ із відміткою про продовження строку перебування.

Особи з визначними заслугами перед Україною або державним інтересом

До цієї категорії належать іноземці, прийняття яких до громадянства становить державний інтерес.

Куди звертатися:

До територіального підрозділу ДМС.

Необхідні документи:

Заява, дві фотокартки, декларація про визнання себе громадянином України або декларація про відмову від іноземного громадянства, паспортний документ, зобов’язання скласти іспити, а також подання на ім’я Президента України від відповідного центрального органу виконавчої влади.

Подання декларації замість зобов’язання припинити іноземне громадянство

Протягом шести місяців — з 16 січня до 16 липня 2026 року — окремі категорії іноземців, які набули громадянство України з 1 січня 2018 року, можуть подати декларацію про відмову від іноземного громадянства замість виконання зобов’язання щодо його припинення. Це стосується, зокрема, військовослужбовців, осіб з визначними заслугами, членів їхніх сімей, а також громадян держав-агресорів, які зазнали політичних переслідувань.

У разі неподання декларації у визначений строк такі особи вважатимуться тими, що не виконали зобов’язання припинити іноземне громадянство.

Набуття громадянства за територіальним походженням

Нові правила також регулюють набуття громадянства за територіальним походженням другим із подружжя або батьками осіб, які проходять або проходили військову службу, громадян України, а також іноземців, які отримали посвідку на тимчасове проживання або мали право на неї.

Куди звертатися:

До територіального підрозділу ДМС.

Необхідні документи:

Подання заяви, фотокарток, паспортного документа, відповідних декларацій, документів, що підтверджують народження або проживання родичів на території України до 24 серпня 1991 року, підтвердження родинних зв’язків, знання державної мови, Конституції та історії України, а також документів, що підтверджують проходження військової служби родичами.

Таким чином, нові правила деталізують порядок набуття громадянства України для різних категорій іноземців та осіб без громадянства, зокрема військовослужбовців, їхніх родин, осіб із визначними заслугами та тих, хто має територіальний зв’язок з Україною.

