Военная служба, заслуги или происхождение – новые основания для гражданства Украины

Государственная миграционная служба объяснила, кого касаются изменения в получении гражданства и какие документы необходимо подавать.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 16 января 2026 года вступил в силу Закон Украины № 4502-ІХ, который обновляет правила приобретения и утраты гражданства Украины.

О ключевых изменениях, категориях лиц, которых они касаются, а также перечне необходимых документов сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Лица с видом на жительство (часть 24 статьи 4 закона)

Речь идет об иностранцах, получивших вид на жительство в соответствии с частью двадцать четвертой статьи 4 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», в частности граждан Канады, Польши, Германии, Чешской Республики и США.

Куда обращаться:

Лично в территориальное подразделение ГМС по месту фактического проживания или пребывания.

Необходимые документы:

Подача заявления о принятии в гражданство Украины, две фотографии размером 35×45 мм, декларации о признании себя гражданином Украины, вида на временное проживание, паспортного документа иностранца, документа о непрерывном проживании в Украине в течение трех лет с момента получения вида, а также обязательства сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на определение уровня владения государственным языком.

Контрактники ВСУ, НГУ и Госспецслужбы транспорта, награжденные государственной наградой

Эта категория охватывает иностранцев, проходящих военную службу по контракту и награжденных государственной наградой Украины.

Куда обращаться:

В территориальное подразделение ГМС по фактическому месту жительства или пребывания.

Необходимые документы:

Заявление, две фотографии, декларация об отказе от иностранного гражданства и признании себя только гражданином Украины, паспортный документ, подтверждение государственной награды, военный билет или военно-учетный документ, контракт о прохождении службы и справка о ее прохождении, а также обязательство сдать соответствующие экзамены.

Для граждан России, Беларуси, Армении, Боливии, Кубы, КНДР, Никарагуа, Судана, Сирии, Зимбабве и Венесуэлы допускается представление паспорта с просроченным сроком действия, кроме случаев изменения персональных данных. В случае утери паспорта возможно представление вида на жительство или документов беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Контрактники ВСУ, НГУ и Госспецслужбы транспорта без государственной награды

Иностранцы, проходящие военную службу по контракту без награждения.

Куда обращаться:

В территориальное подразделение ГМС.

Необходимые документы:

Заявление, фотографии, декларация об отказе от иностранного гражданства, паспортный документ, контракт и справка о службе, подтверждение непрерывного проживания в Украине в течение трех лет или одного года во время военного положения, обязательство сдать экзамены, а также документ о законных источниках существования.

Лица с видом на жительство (часть 20 статьи 4 закона)

Категория касается граждан Канады, Польши, Германии, Чешской Республики и США.

Куда обращаться:

В территориальное подразделение ГМС.

Необходимые документы:

Заявление, две фотографии, декларация о признании себя гражданином Украины, паспортный документ, вид на жительство и обязательство сдать экзамены по Конституции, истории Украины и украинскому языку.

Бывшие военнослужащие по контракту, уволенные по основаниям, определенным законом

Правила касаются лиц, контракт которых прекращен и которые уволены со службы по основаниям, предусмотренным пунктом 6 части пятой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в частности для граждан Канады, Польши, Германии, Чешской Республики и США.

Куда обращаться:

В территориальное подразделение ГМС.

Необходимые документы:

Заявление, фотографии, документы о знании языка, Конституции и истории Украины, декларация о признании себя гражданином Украины, справка о прохождении службы, военный билет, медицинские заключения (при наличии), копии приказов об увольнении, заключения ВВК, вид на жительство и паспортный документ с отметкой о продлении срока пребывания.

Лица с выдающимися заслугами перед Украиной или государственным интересом

К этой категории относятся иностранцы, принятие которых в гражданство представляет государственный интерес.

Куда обращаться:

В территориальное подразделение ГМС.

Необходимые документы:

Заявление, две фотографии, декларация о признании себя гражданином Украины или декларация об отказе от иностранного гражданства, паспортный документ, обязательство сдать экзамены, а также представление на имя Президента Украины от соответствующего центрального органа исполнительной власти.

Подача декларации вместо обязательства прекратить иностранное гражданство

В течение шести месяцев — с 16 января по 16 июля 2026 года — отдельные категории иностранцев, которые приобрели гражданство Украины с 1 января 2018 года, могут подать декларацию об отказе от иностранного гражданства вместо выполнения обязательства по его прекращению. Это касается, в частности, военнослужащих, лиц с выдающимися заслугами, членов их семей, а также граждан государств-агрессоров, подвергшихся политическим преследованиям.

В случае непредставления декларации в установленный срок такие лица будут считаться не выполнившими обязательство прекратить иностранное гражданство.

Приобретение гражданства по территориальному происхождению

Новые правила также регулируют приобретение гражданства по территориальному происхождению вторым супругом или родителями лиц, проходящих или проходивших военную службу, граждан Украины, а также иностранцев, получивших вид на жительство или имевших право на него.

Куда обращаться:

В территориальное подразделение ГМС.

Необходимые документы:

Подача заявления, фотографий, паспортного документа, соответствующих деклараций, документов, подтверждающих рождение или проживание родственников на территории Украины до 24 августа 1991 года, подтверждение родственных связей, знание государственного языка, Конституции и истории Украины, а также документов, подтверждающих прохождение военной службы родственниками.

Таким образом, новые правила детализируют порядок приобретения гражданства Украины для различных категорий иностранцев и лиц без гражданства, в частности военнослужащих, их семей, лиц с выдающимися заслугами и тех, кто имеет территориальную связь с Украиной.

