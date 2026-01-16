Второй паспорт — можно, но с условиями: в Украине вступил в силу закон о множественном гражданстве

Украинцы смогут получить гражданство государств, список которых определяет Кабинет Министров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

16 января вступил в силу закон 4502-IX, которым в Украине вводится институт множественного гражданства (подданства). Документ предусматривает, что граждане Украины смогут приобретать гражданство других государств, перечень которых будет определять Кабинет Министров Украины. В то же время граждане таких стран будут иметь право на приобретение украинского гражданства при условии соблюдения общих требований законодательства и сдачи предусмотренных экзаменов.

В ноябре Кабмин определил первые пять стран, жители которых смогут получить украинский паспорт по множественному гражданству.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», почти все ключевые вопросы, касающиеся множественного гражданства, не урегулированы непосредственно законом о множественном гражданстве, а будут регулироваться отдельными подзаконными актами правительства. Об этом свидетельствует интервью главы Государственной миграционной службы Наталии Науменко «Цензор.нет».

Кабмин будет самостоятельно регулировать перечень стран

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «легальным» основанием пребывания в множественном гражданстве будет приобретение гражданином Украины гражданства государства из списка Кабмина. Аналогичное правило будет действовать и в отношении иностранцев, которые хотят получить украинский паспорт.

Четкий перечень стран содержался в первой версии документа – законопроекте Президента 10425. Однако финальная версия законопроекта 11469, который в итоге был принят, предоставляет полномочия определять этот перечень правительству.

Поскольку для этого не потребуются изменения в закон, Кабмин сможет по своему усмотрению в любой момент изменить перечень таких стран, что не добавляет правовой определенности.

«Основная новелла в этом законе – это то, что Кабмин определяет перечень стран, с которыми возможно множественное гражданство. Это будет, пожалуй, самая большая реперная точка при реализации этого закона. Вокруг этого, скорее всего, будут вестись дискуссии.

Предварительный список обсуждался в ходе доработки законопроекта не один раз. Это страны ЕС и НАТО, иногда добавлялись страны G7. Но каким он будет в окончательном варианте, увидим. С нашей точки зрения, это должны быть страны, которые поддерживают суверенитет Украины, выступают против этой войны и РФ.

Законом установлено, что при формировании этого списка Кабинет министров должен учитывать, что эти страны являются членами ЕС, а также обращать внимание на то, поддерживали ли страны санкции, которые были введены против РФ. Кабмин отдельным поручением должен определить, какой именно орган будет главным ответственным за формирование такого списка», – отметила глава ГМС.

Напомним, в июле Владимир Зеленский очертил примерный перечень таких стран.

«Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии. А далее – соответствующие консультации с премьер-министром Украины, министром иностранных дел и с господином спикером», – сказал он. Тогда Зеленский подчеркнул, что далее нужно думать и о Канаде, и о других странах, где много украинцев и где так сильно поддерживают Украину. «Это также важный аспект – какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают, тепло относятся к украинцам и важны для Украины», – заявил он.

Как должны проходить военную службу граждане с несколькими паспортами

Относительно выполнения воинской обязанности, то здесь, как отметила глава Миграционной службы, этот вопрос также будет регулировать правительство.

«В законе о воинской обязанности и военной службе есть конкретные нормы о том, что мужчина, который приобрел гражданство Украины и уже отслужил в государстве, откуда прибыл, не должен у нас проходить службу, которая обязательна для мужчин в мирное время. Это не касается военного времени и мобилизации. Как это будет во время войны, должно определить Министерство обороны», – указала Науменко.

Пенсионное обеспечение и социальная помощь

Относительно предоставления социальной помощи гражданам Украины, которые, к примеру, имеют второе гражданство США и там проживают, то здесь Науменко также указала, что этот вопрос будет регулироваться отдельными актами правительственных органов.

«Это вопрос к Министерству социальной политики и Пенсионному фонду. Они должны определить, каким образом будет формироваться пенсионное страхование, социальное страхование», – подчеркнула она.

Аналогично – с предоставлением бесплатной медицинской помощи, на которую согласно Конституции имеют право граждане Украины.

«Она должна предоставляться. Но вопросы пенсионного обеспечения, социальных выплат при рождении, при наступлении несчастного случая – будут зависеть от той политики, которую сформирует орган, который за это отвечает», – отметила глава ГМС.

Относительно уплаты налогов, то здесь, по ее мнению, «проще».

«Потому что есть такие понятия, как резидент и нерезидент. Поэтому все зависит от того, сколько времени ты проживаешь на территории определенной страны. То есть, если ты проживаешь более 180 дней и являешься резидентом, то должен платить налоги здесь. Если проживаешь в другой стране – то там. Но, думаю, нужно будет проводить консультации с другими странами по поводу двойного налогообложения. Но это не компетенция нашей службы», – отметила Науменко.

По словам главы Миграционной службы, в настоящее время отсутствует обмен информацией между государствами относительно получения гражданства, и ГМС не получает данные о том, кто из украинцев имеет паспорта других стран.

«Нет, такого обмена нет, потому что все, что касается приобретения или утраты гражданства, – это вопросы защиты персональных данных. И если государство Украина направляет запрос в компетентные органы другого государства с просьбой предоставить информацию о том, имеет ли лицо гражданство, как правило, поступает ответ, что это лицо не предоставляло согласие на обработку персональных данных в этой сфере, и поэтому в предоставлении такой информации отказывается», – подчеркнула она.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.