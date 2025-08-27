Закон о множественном гражданстве не дает ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, что будет с воинской обязанностью и соцобеспечением

Почти по всем ключевым вопросам закон о множественном гражданстве не содержит регулирования — правительство само определит, как и что будет работать, начиная от списка стран, в гражданстве которых украинцы могут находиться «легально».

Через 6 месяцев после подписания, то есть 16 января 2026 года, вступит в силу закон 4502-ІХ о множественном гражданстве. Впрочем, почти все ключевые вопросы касательно множественного гражданства не урегулированы непосредственно этим законом, а будут регулироваться отдельными подзаконными актами чиновников. Об этом свидетельствует интервью главы Государственной миграционной службы Натальи Науменко изданию «Цензор.нет».

Так, закон не содержит ответа на вопросы, с какими странами возможно множественное гражданство, как быть с воинской обязанностью, социальным и пенсионным обеспечением лиц, имеющих несколько паспортов.

Кабмин сам будет регулировать перечень стран

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», «легальным» основанием пребывания в множественном гражданстве будет приобретение гражданином Украины гражданства государства из списка Кабмина. Аналогичное правило будет работать и в отношении иностранцев, которые хотят получить украинский паспорт.

Четкий перечень стран содержался в первой версии документа — законопроекте Президента 10425. Однако финальная версия законопроекта 11469, который был в итоге принят, дает полномочия определять этот перечень чиновникам.

Поскольку для этого не потребуются изменения в закон, Кабмин сможет по своему усмотрению в любой момент изменить перечень таких стран, что не добавляет правовой определенности.

«Основная новелла в этом законе — это то, что Кабмин определяет перечень стран, с которыми возможно множественное гражданство. Это будет, пожалуй, самая большая отправная точка при реализации этого закона. Вокруг чего, скорее всего, будут вестись дискуссии.

Предварительный список обсуждался при проработке законопроекта не один раз. Это страны ЕС и НАТО, иногда добавлялись страны G7. Но каким он будет в конечном варианте, увидим. С нашей точки зрения, это должны быть страны, которые поддерживают суверенность Украины, выступают против этой войны и РФ.

Законом установлено, что при формировании этого списка, Кабинет министров должен учитывать, что эти страны являются членами ЕС, а также обращать внимание на то, поддерживали ли страны санкции, которые были введены против РФ. Кабмин отдельным поручением должен определить, какой именно орган будет главным ответственным за формирование такого списка», — отметила глава ГМС.

Напомним, в июле Владимир Зеленский обозначил приблизительный перечень таких стран. «Постепенно будем определять круг стран, с которыми будут открываться соответствующие процедуры. Это прежде всего такие страны, как Германия, Польша, Чехия, государства Балтии. А далее — соответствующие консультации с премьер-министром Украины, министром иностранных дел и с господином спикером», — сказал он. Тогда Зеленский подчеркнул, что дальше нужно думать и о Канаде, о других странах, где много украинцев и где так сильно поддерживают Украину. «Это также важный аспект — какие страны традиционно с нами, традиционно нас поддерживают, тепло относятся к украинцам и важны для Украины», — заявил он.

Как должны проходить военную службу граждане с несколькими паспортами

Что касается выполнения воинской обязанности, то здесь, как отметила руководитель Миграционной службы, вопрос тоже будет регулировать правительство.

«В законе о воинской обязанности и военной службе есть конкретные нормы о том, что мужчина, который приобрел гражданство Украины, и уже отслужил в государстве, откуда прибыл, не должен у нас проходить службу, которая обязательна для мужчин в мирное время. Это не касается военного времени и мобилизации. Как это будет во время войны, должно определить Министерство обороны», — указала Науменко.

Пенсионное обеспечение и социальная помощь

Что касается предоставления социальной помощи гражданам Украины, которые, к примеру, имеют второе гражданство США и там проживают, то здесь Науменко тоже указала, что этот вопрос будет регулироваться отдельными актами правительственных органов.

«Это вопрос к Министерству социальной политики и Пенсионному фонду. Они должны определить, каким образом будут формировать пенсионное страхование, социальное страхование», — подчеркнула она.

Аналогично — с предоставлением бесплатной медицинской помощи, на которую согласно Конституции имеют право граждане Украины.

«Должна предоставляться. Но вопросы пенсионного обеспечения, социальных выплат по рождению, по наступлению несчастного случая — будут зависеть от той политики, которую сформирует орган, который за это отвечает», — отметила глава ГМС.

Что касается уплаты налогов, то здесь, по ее мнению, «проще».

«Потому что есть такие понятия, как резидент и нерезидент. Поэтому все зависит от того, сколько времени ты проживаешь на территории определенной страны. То есть, если ты проживаешь более 180 дней и являешься резидентом, то должен платить налоги здесь. Если проживаешь в другой стране, то там. Но, думаю, нужно будет проводить консультации с другими странами по поводу двойного налогообложения. Но это не компетенция нашей службы», — отметила Науменко.

По словам главы Миграционной службы, сейчас нет обмена информацией между государствами относительно получения гражданства, и ГМС не получает данные о том, кто из украинцев имеет паспорта других стран.

«Нет, такого обмена нет, потому что все, что касается приобретения или потери гражданства — это вопрос защиты персональных данных. И если государство Украина делает запрос в компетентные органы другого государства с просьбой предоставить информацию о том, имеет ли гражданство лицо, как правило, поступает ответ, что это лицо не давало согласие на обработку персональных данных в этой сфере и поэтому отказывается в предоставлении такой информации», — подчеркнула она.

Также закон не предусматривает создание отдельного реестра по множественному гражданству.

Автор: Наталя Мамченко

