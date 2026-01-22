Україна запускає Brave1 Dataroom для тестування ШІ-технологій у військовій сфері

Платформа дозволяє тренувати та перевіряти автономні моделі штучного інтелекту для потреб ЗСУ.

Міноборони спільно з Міністерством цифрової трансформації, ЗСУ, Науково-дослідним інститутом воєнної розвідки та американською компанією Palantir запустили Brave1 Dataroom — захищене середовище для тестування та навчання моделей штучного інтелекту для військового застосування, повідомили в оборонному відомстві.

Проєкт реалізується в межах оборонного інноваційного кластера Brave1 і спрямований на прискорення розробки автономних AI-рішень для українського війська.

За словами Міністра оборони Михайла Федорова, «штучний інтелект стає вирішальним фактором на сучасному полі бою. Початково фокус буде на автономній детекції та перехопленні повітряних загроз — напрямі, критично важливому для України».

Перший етап платформи зосереджений на автономних технологіях виявлення та перехоплення ворожих безпілотників. Дрони-перехоплювачі вже демонструють високу ефективність, проте автономність систем стає критичною під час масованих атак: вони повинні самостійно виявляти, ідентифікувати та знищувати повітряні цілі.

Brave1 Dataroom використовує програмні рішення Palantir та містить структуровані набори візуальних і теплових даних повітряних цілей, зокрема дронів Shahed, на основі реальних матеріалів, зібраних українськими військовими. Платформа дозволяє українським оборонним компаніям тренувати та перевіряти власні AI-моделі у безпечному середовищі на релевантних бойових даних.

Доступ до Brave1 Dataroom надаватиметься після проходження обов’язкової безпекової комплаєнс-процедури, що забезпечує захист чутливих даних та відповідність вимогам сектору оборони.

Міністерство оборони закликає українські інноваційні компанії з оборонної сфери долучатися до ініціативи та подавати заявки на доступ до платформи. Подати заявку можна за посиланням.

