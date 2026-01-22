Украина запускает Brave1 Dataroom для тестирования ИИ-технологий в военной сфере

Платформа позволяет тренировать и проверять автономные модели искусственного интеллекта для нужд ВСУ.

Минобороны совместно с Министерством цифровой трансформации, ВСУ, Научно-исследовательским институтом военной разведки и американской компанией Palantir запустили Brave1 Dataroom — защищенную среду для тестирования и обучения моделей искусственного интеллекта для военного применения, сообщили в оборонном ведомстве.

Проект реализуется в рамках оборонного инновационного кластера Brave1 и направлен на ускорение разработки автономных AI-решений для украинской армии.

По словам министра обороны Михаила Федорова, «искусственный интеллект становится решающим фактором на современном поле боя. Изначально фокус будет на автономном обнаружении и перехвате воздушных угроз — направлении, критически важном для Украины».

Первый этап платформы сосредоточен на автономных технологиях обнаружения и перехвата вражеских беспилотников. Дроны-перехватчики уже демонстрируют высокую эффективность, однако автономность систем становится критической во время массированных атак: они должны самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и уничтожать воздушные цели.

Brave1 Dataroom использует программные решения Palantir и содержит структурированные наборы визуальных и тепловых данных воздушных целей, в частности дронов Shahed, на основе реальных материалов, собранных украинскими военными. Платформа позволяет украинским оборонным компаниям тренировать и проверять собственные AI-модели в безопасной среде на релевантных боевых данных.

Доступ к Brave1 Dataroom будет предоставляться после прохождения обязательной процедуры комплаенс-безопасности, которая обеспечивает защиту конфиденциальных данных и соответствие требованиям оборонного сектора.

Министерство обороны призывает украинские инновационные компании из оборонной сферы присоединяться к инициативе и подавать заявки на доступ к платформе. Подать заявку можно по ссылке.

