У КМВА не підтверджують виїзд 600 тисяч людей з Києва у січні

У адміністрації заявили, що дані про масовий від'їзд мешканців столиці не мають офіційного підтвердження.

Київська міська військова адміністрація не підтверджує інформацію про нібито виїзд зі столиці 600 тисяч людей протягом січня. Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону.

Раніше мер Віталій Кличко повідомив в інтерв’ю Times, що у січні з Києва, де проживає близько 3 мільйонів людей, виїхали приблизно 600 тисяч мешканців.

Речниця зазначила, що така інформація не була підтверджена підрозділом КМВА.

«І наразі якби виїхала така кількість абонентів, яким надаються послуги електропостачання, то, напевно, ситуація зі світлом не була б такою критичною. […] Навіть якщо такі цифри заявляють, ми не бачимо результату від того, що люди [виїхали], ну, хіба вони не вимкнули світло», — пояснила вона.

