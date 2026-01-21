  1. В Україні

Після атак 9 січня з Києва виїхали близько 600 тисяч мешканців

14:12, 21 січня 2026
Кличко повідомив про скорочення чисельності населення столиці.
У січні з Києва, де проживає близько 3 мільйонів людей, виїхали приблизно 600 тисяч мешканців. Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив в інтерв’ю Times.

За словами мера, після російських атак 9 січня місто тимчасово залишив орієнтовно кожен шостий мешканець. Загалом ідеться про 600 тисяч осіб із близько 3,6 мільйона жителів Києва. Такі дані Кличко навів також в інтерв’ю агентству AFP у вівторок, 20 січня.

«Не всі мають можливість покинути місто, але на даний час кількість населення зменшується», — зазначив міський голова.

Раніше Віталій Кличко закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати за межі міста після масованої російської атаки 9 січня. Унаслідок обстрілів без теплопостачання залишилася половина багатоквартирних будинків у столиці.

Київ Україна війна Віталій Кличко обстріл

