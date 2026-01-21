  1. В Украине

После атак 9 января из Киева выехали около 600 тысяч жителей

14:12, 21 января 2026
Кличко сообщил о сокращении численности населения столицы.
В январе из Киева, где проживает около 3 миллионов человек, выехали примерно 600 тысяч жителей. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в интервью Times.

По словам мэра, после российских атак 9 января город временно покинул ориентировочно каждый шестой житель. В целом речь идет о 600 тысячах человек из около 3,6 миллиона жителей Киева. Такие данные Кличко привел также в интервью агентству AFP во вторник, 20 января.

«Не все имеют возможность покинуть город, но в настоящее время количество населения уменьшается», — отметил городской голова.

Ранее Виталий Кличко призвал киевлян, которые имеют такую возможность, временно выехать за пределы города после массированной российской атаки 9 января. В результате обстрелов без теплоснабжения осталась половина многоквартирных домов в столице.

Киев Украина война Виталий Кличко обстрел

