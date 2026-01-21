  1. В Украине

В КГВА не подтверждают выезд 600 тысяч людей из Киева в январе

20:30, 21 января 2026
В администрации заявили, что данные о массовом отъезде жителей столицы не имеют официального подтверждения.
В КГВА не подтверждают выезд 600 тысяч людей из Киева в январе
Фото: EPA
Киевская городская военная администрация не подтверждает информацию о якобы выезде из столицы 600 тысяч людей в течение января. Об этом заявила пресс-секретарь КМВА Екатерина Поп в эфире телемарафона.

Ранее мэр Виталий Кличко сообщил в интервью Times, что в январе из Киева, где проживает около 3 миллионов людей, выехали примерно 600 тысяч жителей.

Пресс-секретарь отметила, что такая информация не была подтверждена подразделением КГВА.

«И на данный момент, если бы выехало такое количество абонентов, которым предоставляются услуги электроснабжения, то, наверное, ситуация со светом не была бы такой критичной. […] Даже если такие цифры заявляют, мы не видим результата от того, что люди [выехали], ну, разве что они не выключили свет», — пояснила она.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
