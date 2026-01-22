  1. В Україні

За кілька днів Київ може перейти від екстрених до прогнозованих графіків відключень світла – Шмигаль

08:12, 22 січня 2026
Енергетики розробили технічні рішення для стабілізації роботи системи після масованої атаки.
Фото: Facebook / Денис Шмигаль
Ситуація в енергосистемі України залишається вкрай напруженою, у Києві після чергової масованої атаки ворога продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, київські енергетики розробили низку технічних рішень, які мають дозволити перейти від екстрених відключень до жорстких, але прогнозованих графіків.

«У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні», – зазначив Шмигаль.

Міністр також поінформував про перебіг відновлювальних робіт: протягом дня над відновленням електропостачання та тепла в столиці працювали 160 бригад. У нічний час до робіт залучені 52 бригади.

«Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв», – резюмував Шмигаль.

Окремо він повідомив про стан теплопостачання та соціальної сфери. Роботу теплогенерації в столиці вдалося частково стабілізувати, однак без опалення наразі залишаються 3261 будинок.

«Чітке завдання: протягом завтрашнього (сьогоднішнього – ред.) дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають», – зазначив міністр.

Київ енергетика Денис Шмигаль відключення світла світло опалення графіки відключень світла

