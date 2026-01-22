Через несколько дней Киев может перейти от экстренных к прогнозируемым графикам отключений света – Шмыгаль

Энергетики разработали технические решения для стабилизации работы системы после массированной атаки.

Ситуация в энергосистеме Украины остается крайне напряженной, в Киеве после очередной массированной атаки врага продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, киевские энергетики разработали ряд технических решений, которые должны позволить перейти от экстренных отключений к жестким, но прогнозируемым графикам.

«В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Поставлены задачи выйти на этот режим в ближайшие дни», – отметил Шмыгаль.

Министр также проинформировал о ходе восстановительных работ: в течение дня над восстановлением электроснабжения и тепла в столице работали 160 бригад. В ночное время к работам привлечены 52 бригады.

«Мы должны быть готовы к любым сценариям», – резюмировал Шмыгаль.

Отдельно он сообщил о состоянии теплоснабжения и социальной сферы. Работу теплогенерации в столице удалось частично стабилизировать, однако без отопления пока остаются 3261 дом.

«Четкая задача: в течение завтрашнего (сегодняшнего – ред.) дня подать тепло в как можно большее количество квартир.

Коммунальные службы делают для этого все возможное. В критических точках города задействованы 124 генератора различной мощности. Также в городе развернуто 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях. Работы по восстановлению теплогенерации продолжаются», – отметил министр.

