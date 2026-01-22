Допомога по вагітності та пологах — підстави для призначення та як виплачується

У 2026 році допомога надається в розмірі 7 000 грн, із розрахунку на місяць.

Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області нагадало особливості надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які є застрахованими або незастрахованими в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

ЗАСТРАХОВАНІ ВАГІТНІ ЖІНКИ

Нормативне врегулювання:

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Тривалість допомоги:

- до пологів – 70 календарних днів;

- після пологів – 56 календарних днів (у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей – 70).

Жінкам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 к. д. — до пологів і 90 к. д. ‒ після пологів).

Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Підстави для призначення:

сформований на основі медичного висновку листок непрацездатності.

Розмір допомоги:

Надається у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266, і не залежить від страхового стажу.

Застрахованій особі, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, допомога надається в розмірі заробітної плати (доходу) такої особи, з якого фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.

Сума допомоги у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розмір максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку.

Як виплачується допомога

Виплачується страхувальником на підставі заяви-розрахунку, поданого до Пенсійного фонду України, у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження на його рахунок коштів від Пенсійного фонду України.

НЕЗАСТРАХОВАНІ ВАГІТНІ ЖІНКИ

(В ТОМУ ЧИСЛІ НЕПОВНОЛІТНІ)

Нормативне врегулювання:

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

Тривалість допомоги:

- до пологів – 70 календарних днів;

- після пологів – 56 календарних днів (у разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей – 70).

Жінкам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 к. д. — до пологів і 90 к. д. — після пологів).

Допомога обчислюється сумарно та призначається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Підстави для призначення:

сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність та пологи”.

Розмір допомоги:

У 2026 році допомога надається в розмірі 7 000 грн, із розрахунку на місяць.

З 2027 року розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Як виплачується допомога

Виплата здійснюється Пенсійним фондом України на зазначений у заяві про призначення допомоги поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб “Дія.Картка”, відкритий в уповноваженому банку.

