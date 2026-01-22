Пособие по беременности и родам — основания для назначения и порядок выплаты

В 2026 году пособие предоставляется в размере 7 000 грн из расчета на месяц.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области напомнило об особенностях предоставления пособия в связи с беременностью и родами для женщин, которые являются застрахованными или незастрахованными в системе общеобязательного государственного социального страхования.

ЗАСТРАХОВАННЫЕ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Нормативное регулирование:

Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Продолжительность пособия:

до родов — 70 календарных дней;

после родов — 56 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 70).

Женщинам, отнесенным к 1–3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, пособие выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 к. д. — до родов и 90 к. д. — после родов).

Пособие исчисляется суммарно и назначается женщинам в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных до родов.

Основания для назначения:

сформированный на основании медицинского заключения листок нетрудоспособности.

Размер пособия:

Предоставляется в размере 100% средней заработной платы (дохода), исчисленной в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 26 сентября 2001 года № 1266, и не зависит от страхового стажа.

Застрахованному лицу, которое является работником или гиг-специалистом резидента Дія Сіті, пособие предоставляется в размере заработной платы (дохода) такого лица, с которого фактически уплачены страховые взносы, независимо от страхового стажа.

Сумма пособия в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса, с которой уплачивались страховые взносы, и не может быть меньше размера пособия, исчисленного из минимальной заработной платы, установленной на момент наступления страхового случая.

Как выплачивается пособие

Выплачивается страхователем на основании заявления-расчета, поданного в Пенсионный фонд Украины, в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, либо сразу после поступления на его счет средств от Пенсионного фонда Украины.

НЕЗАСТРАХОВАННЫЕ БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ

(В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ)

Нормативное регулирование:

Закон Украины «О государственной помощи семьям с детьми».

Продолжительность пособия:

до родов — 70 календарных дней;

после родов — 56 календарных дней (в случае осложненных родов или рождения двух и более детей — 70).

Женщинам, отнесенным к 1–3 категориям лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, пособие выплачивается за 180 календарных дней указанного отпуска (90 к. д. — до родов и 90 к. д. — после родов).

Пособие исчисляется суммарно и назначается женщинам в полном объеме независимо от количества дней отпуска, фактически использованных до родов.

Основания для назначения:

сформированное медицинское заключение о временной нетрудоспособности категории «Беременность и роды».

Размер пособия:

В 2026 году пособие предоставляется в размере 7 000 грн из расчета на месяц.

С 2027 года размер пособия устанавливается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Как выплачивается пособие

Выплата осуществляется Пенсионным фондом Украины на указанный в заявлении о назначении пособия текущий счет со специальным режимом использования, к которому эмитирован электронный платежный инструмент «Дія.Картка», открытый в уполномоченном банке.

