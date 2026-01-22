  1. В Україні

Україна потребує ще 4 млрд кубометрів газу для опалювального сезону – Олексій Соболев

15:24, 22 січня 2026
Україна накопичила 13,2 млрд куб. м газу, але для зимового періоду потрібен додатковий імпорт понад 4 млрд куб. м.
Україна потребує ще 4 млрд кубометрів газу для опалювального сезону – Олексій Соболев
Україна напередодні опалювального сезону змогла накопичити 13,2 млрд куб. м природного газу, але для безпечного проходження зими країні ще необхідно імпортувати понад 4 млрд кубометрів. Про це заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Відновлення газової інфраструктури після руйнувань

Міністр нагадав, що навесні 2025 року Росія знищила половину потужностей українського газовидобутку, але їх відновили приблизно на 110% всього за шість місяців. Восени агресор знову пошкодив ще 40% інфраструктури, однак більшість об’єктів уже відновлено за підтримки партнерів зі США та Європи.

Фінансування та міжнародна підтримка

Соболев зазначив, що більша частина коштів на додатковий імпорт газу вже забезпечена, проте дефіцит фінансування складає близько $100 млн. В поставках України допомагають Норвегія та міжнародні фінансові установи.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що минулого року компанія закупила 6 млрд куб. м газу, частина якого надійшла зі США. Прямі контракти з продавцями LNG наразі відсутні, але ведуться активні переговори, зокрема з польським холдингом Orlen, який постачає зріджений американський газ за невідкладними запитами.

Необхідність обладнання для газової системи

Окрім імпорту палива, Україна потребує допомоги у постачанні критично важливого обладнання для забезпечення працездатності газової системи в умовах обстрілів: компресорів, турбін та техніки для закачування газу в сховища й доставки до кінцевих споживачів.

Соболев підкреслив, що спільна робота з міжнародними партнерами дозволяє Україні зберігати енергетичну стабільність попри втрати та виклики, пов’язані з агресією Росії.

