Украина нуждается еще в 4 млрд кубометров газа для отопительного сезона – Алексей Соболев

15:24, 22 января 2026
Украина накопила 13,2 млрд куб. м газа, но для зимнего периода нужен дополнительный импорт более 4 млрд куб. м.
Украина нуждается еще в 4 млрд кубометров газа для отопительного сезона – Алексей Соболев
Украина накануне отопительного сезона смогла накопить 13,2 млрд куб. м природного газа, но для безопасного прохождения зимы стране еще необходимо импортировать более 4 млрд кубометров. Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Восстановление газовой инфраструктуры после разрушений

Министр напомнил, что весной 2025 года Россия уничтожила половину мощностей украинской газодобычи, но их восстановили примерно на 110% всего за шесть месяцев. Осенью агрессор снова повредил еще 40% инфраструктуры, однако большинство объектов уже восстановлено при поддержке партнеров из США и Европы.

Финансирование и международная поддержка

Соболев отметил, что большая часть средств на дополнительный импорт газа уже обеспечена, однако дефицит финансирования составляет около $100 млн. В поставках Украине помогают Норвегия и международные финансовые учреждения.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий сообщил, что в прошлом году компания закупила 6 млрд куб. м газа, часть которого поступила из США. Прямые контракты с продавцами LNG пока отсутствуют, но ведутся активные переговоры, в частности с польским холдингом Orlen, который поставляет сжиженный американский газ по неотложным запросам.

Необходимость оборудования для газовой системы

Помимо импорта топлива, Украина нуждается в помощи в поставках критически важного оборудования для обеспечения работоспособности газовой системы в условиях обстрелов: компрессоров, турбин и техники для закачки газа в хранилища и доставки конечным потребителям.

Соболев подчеркнул, что совместная работа с международными партнерами позволяет Украине сохранять энергетическую стабильность, несмотря на потери и вызовы, связанные с агрессией России.

