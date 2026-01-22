НБУ радить банкам переходити від формальних перевірок до реального аналізу компаній та ФОПів

НБУ закликав банки України посилити фінансовий моніторинг клієнтів.

Нацбанк наголосив банкам на необхідності виходити за межі формальних підходів до фінансового моніторингу та вживати ефективних заходів для запобігання використанню банківських послуг з протиправною метою. Зокрема, регулятор звернув увагу на компанії-оболонки та ризики, пов’язані з діяльністю новостворених фізичних осіб-підприємців.

Комплексна перевірка клієнтів і фінансових операцій

У листі НБУ рекомендує банкам розробити порядок дій, який передбачатиме перевірку клієнтів при виявленні хоча б одного критерію компанії-оболонки. Для цього потрібно збирати та аналізувати додаткові документи і інформацію, що підтверджують ведення звичайної господарської діяльності: виплату зарплат, обов’язкових платежів до бюджету, оренду приміщень, комунальні та транспортні платежі тощо.

Регулятор також звернув увагу на випадки, коли нові ФОП здійснюють фінансові операції, значно перевищуючи запланований обсяг або річний дохід, визначений податковим законодавством.

Мінімізація ризиків та обмін інформацією

Нацбанк радить впроваджувати дієві інструменти управління ризиками, вести перелік осіб, яким було відмовлено в обслуговуванні, і здійснювати автоматичний скринінг клієнтської бази на наявність співпадінь із цим переліком. Також банки повинні перевіряти пов’язаність клієнтів через керівників, власників, представників та держателів додаткових платіжних карток, а також обмінюватися інформацією про таких клієнтів відповідно до закону №361-ІХ.

Підвищення прозорості та взаємодії з клієнтами

Національний банк рекомендує посилити взаємодію з клієнтами, доводячи до них у доступній формі вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу. Такі заходи сприятимуть зниженню ризиків використання банківських послуг для відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

