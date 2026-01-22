  1. В Україні

НБУ радить банкам переходити від формальних перевірок до реального аналізу компаній та ФОПів

21:42, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
НБУ закликав банки України посилити фінансовий моніторинг клієнтів.
НБУ радить банкам переходити від формальних перевірок до реального аналізу компаній та ФОПів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нацбанк наголосив банкам на необхідності виходити за межі формальних підходів до фінансового моніторингу та вживати ефективних заходів для запобігання використанню банківських послуг з протиправною метою. Зокрема, регулятор звернув увагу на компанії-оболонки та ризики, пов’язані з діяльністю новостворених фізичних осіб-підприємців.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Комплексна перевірка клієнтів і фінансових операцій

У листі НБУ рекомендує банкам розробити порядок дій, який передбачатиме перевірку клієнтів при виявленні хоча б одного критерію компанії-оболонки. Для цього потрібно збирати та аналізувати додаткові документи і інформацію, що підтверджують ведення звичайної господарської діяльності: виплату зарплат, обов’язкових платежів до бюджету, оренду приміщень, комунальні та транспортні платежі тощо.

Регулятор також звернув увагу на випадки, коли нові ФОП здійснюють фінансові операції, значно перевищуючи запланований обсяг або річний дохід, визначений податковим законодавством.

Мінімізація ризиків та обмін інформацією

Нацбанк радить впроваджувати дієві інструменти управління ризиками, вести перелік осіб, яким було відмовлено в обслуговуванні, і здійснювати автоматичний скринінг клієнтської бази на наявність співпадінь із цим переліком. Також банки повинні перевіряти пов’язаність клієнтів через керівників, власників, представників та держателів додаткових платіжних карток, а також обмінюватися інформацією про таких клієнтів відповідно до закону №361-ІХ.

Підвищення прозорості та взаємодії з клієнтами

Національний банк рекомендує посилити взаємодію з клієнтами, доводячи до них у доступній формі вимоги законодавства у сфері фінансового моніторингу. Такі заходи сприятимуть зниженню ризиків використання банківських послуг для відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НБУ Нацбанк ФОП банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

В Україні створять Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

Працівники майбутнього Бюро зможуть безперешкодно заходити на будь-які території та вилучати транспорт і документи.

Більше отримувачів і довші строки: як змінять одноразову допомогу постраждалим від війни

Законопроєкт передбачає уточнення умов отримання одноразової грошової допомоги, розширення кола отримувачів та вдосконалення механізму її виплати.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]