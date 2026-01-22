НБУ советует банкам переходить от формальных проверок к реальному анализу компаний и ФЛП

НБУ призвал банки Украины усилить финансовый мониторинг клиентов.

Нацбанк подчеркнул банкам необходимость выходить за пределы формальных подходов к финансовому мониторингу и принимать эффективные меры для предотвращения использования банковских услуг в противоправных целях. В частности, регулятор обратил внимание на компании-оболочки и риски, связанные с деятельностью вновь созданных физических лиц-предпринимателей.

Комплексная проверка клиентов и финансовых операций

В письме НБУ рекомендует банкам разработать порядок действий, который будет предусматривать проверку клиентов при выявлении хотя бы одного критерия компании-оболочки. Для этого необходимо собирать и анализировать дополнительные документы и информацию, подтверждающие ведение обычной хозяйственной деятельности: выплату зарплат, обязательных платежей в бюджет, аренду помещений, коммунальные и транспортные платежи и т. п.

Регулятор также обратил внимание на случаи, когда новые ФЛП осуществляют финансовые операции, значительно превышая запланированный объем или годовой доход, определенный налоговым законодательством.

Минимизация рисков и обмен информацией

Нацбанк советует внедрять действенные инструменты управления рисками, вести перечень лиц, которым было отказано в обслуживании, и осуществлять автоматический скрининг клиентской базы на наличие совпадений с этим перечнем. Также банки должны проверять связанность клиентов через руководителей, владельцев, представителей и держателей дополнительных платежных карт, а также обмениваться информацией о таких клиентах в соответствии с законом №361-ІХ.

Повышение прозрачности и взаимодействия с клиентами

Национальный банк рекомендует усилить взаимодействие с клиентами, донося до них в доступной форме требования законодательства в сфере финансового мониторинга. Такие меры будут способствовать снижению рисков использования банковских услуг для отмывания средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

