  1. В Україні

У Міноборони повідомили про масштабування навчання держслужбовців з питань мобілізації

12:24, 22 січня 2026
Впродовж 2026 року заплановано 4 хвилі навчання та підготовку 60 фахівців державних установ.
У Міноборони повідомили про масштабування навчання держслужбовців з питань мобілізації
Фото: mod.gov.ua
У січні 2026 року на базі одного з провідних вищих військових навчальних закладів стартували спеціалізовані курси підвищення кваліфікації для представників державних органів виконавчої влади. Проєкт, ініційований оборонним відомством, має на меті синхронізувати роботу держави та армії у питаннях мобілізаційної готовності. Про це повідомило Міністерство оборони.

«Перша група фахівців уже успішно завершила навчання. До її складу увійшли заступники голів обласних та районних військових адміністрацій, а також керівники профільних структурних підрозділів. Саме ці посадовці на місцях відповідають за реалізацію мобілізаційних завдань, тож підвищення їхньої експертності є критично важливим для ефективності всієї системи», - заявили у відомстві.

Впродовж 2026 року заплановано:

  • 4 хвилі навчання;
  • підготовку 60 фахівців державних установ.

У Міноборони зазначають, що навчальна програма розроблена на замовлення Департаменту мобілізації Міноборони. Навчальні дисципліни, що викладаються на курсах, передбачають поглиблення знань з питань організації і проведення мобілізаційної роботи, набуття нових та удосконалення набутих раніше знань та умінь.

Також там нагадали, що створення курсів підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації для фахівців державних органів виконавчої влади було започатковано Міністерством оборони у 2025 році. Перехід від разових інструктажів до повноцінної системи підвищення кваліфікації дозволяє забезпечити єдиний професійний стандарт мобілізаційної підготовки на всіх рівнях державної влади.

ЗСУ Міноборони мобілізація

