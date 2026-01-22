В Минобороны сообщили о масштабировании обучения госслужащих по вопросам мобилизации

В течение 2026 года запланированы 4 волны обучения и подготовка 60 специалистов государственных учреждений.

Фото: mod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В январе 2026 года на базе одного из ведущих высших военных учебных заведений стартовали специализированные курсы повышения квалификации для представителей государственных органов исполнительной власти. Проект, инициированный оборонным ведомством, имеет целью синхронизировать работу государства и армии в вопросах мобилизационной готовности. Об этом сообщило Министерство обороны.

«Первая группа специалистов уже успешно завершила обучение. В ее состав вошли заместители глав областных и районных военных администраций, а также руководители профильных структурных подразделений. Именно эти должностные лица на местах отвечают за реализацию мобилизационных задач, поэтому повышение их экспертности является критически важным для эффективности всей системы», — заявили в ведомстве.

В течение 2026 года запланировано:

4 волны обучения;

подготовка 60 специалистов государственных учреждений.

В Минобороны отмечают, что учебная программа разработана по заказу Департамента мобилизации Минобороны. Учебные дисциплины, которые преподаются на курсах, предусматривают углубление знаний по вопросам организации и проведения мобилизационной работы, приобретение новых, а также усовершенствование ранее полученных знаний и умений.

Также там напомнили, что создание курсов повышения квалификации по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации для специалистов государственных органов исполнительной власти было инициировано Министерством обороны в 2025 году. Переход от разовых инструктажей к полноценной системе повышения квалификации позволяет обеспечить единый профессиональный стандарт мобилизационной подготовки на всех уровнях государственной власти.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.