Чому в Пунктах незламності не завжди дозволяють заряджати EcoFlow: пояснення ДСНС

Кому надають пріоритет, від чого залежать рішення чергових і чому це важливо для всіх відвідувачів.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про правила заряджання електронних пристроїв у Пунктах незламності, які працюють під час відключень електроенергії. У ДСНС наголошують: через обмежений ресурс генераторів діють певні пріоритети та технічні обмеження.

У ДСНС зазначають, що Пункти незламності створені для того, аби люди могли зігрітися, зв’язатися з рідними та підзарядити найнеобхідніші гаджети. Тому пріоритет у заряджанні надається мобільним телефонам, павербанкам і ліхтарикам, щоб допомогу могли отримати якомога більше громадян одночасно.

Що стосується заряджання потужних зарядних станцій, зокрема типу EcoFlow, то таке підключення можливе лише з урахуванням технічних можливостей генератора або інших резервних джерел живлення у конкретному пункті. Остаточне рішення ухвалює відповідальна особа безпосередньо на місці.

У службі пояснюють, що великі зарядні станції потужністю близько 1–1,2 кВт і більше можуть спричинити перевантаження генераторів. У такому разі існує ризик, що без електроживлення залишаться всі відвідувачі пункту.

Водночас у ДСНС звертають увагу, що наразі не існує окремого закону чи регламенту, який би чітко визначав допустиму потужність пристроїв у ватах. Тому рішення ухвалюються індивідуально — чергові оцінюють навантаження та можливості обладнання на місці, щоб енергії вистачило кожному, хто потребує допомоги.

