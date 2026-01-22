  1. В Украине

Почему в Пунктах несокрушимости не всегда разрешают заряжать EcoFlow: разъяснение ГСЧС

22:18, 22 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кому отдают приоритет, от чего зависят решения дежурных и почему это важно для всех посетителей.
Почему в Пунктах несокрушимости не всегда разрешают заряжать EcoFlow: разъяснение ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о правилах зарядки электронных устройств в Пунктах несокрушимости, которые работают во время отключений электроэнергии. В ГСЧС подчеркивают: из-за ограниченного ресурса генераторов действуют определенные приоритеты и технические ограничения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ГСЧС отмечают, что Пункты несокрушимости созданы для того, чтобы люди могли согреться, связаться с родными и подзарядить самые необходимые гаджеты. Поэтому приоритет в зарядке отдается мобильным телефонам, пауэрбанкам и фонарикам, чтобы помощь могли получить как можно больше граждан одновременно.

Что касается зарядки мощных зарядных станций, в частности типа EcoFlow, то такое подключение возможно только с учетом технических возможностей генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте. Окончательное решение принимает ответственное лицо непосредственно на месте.

В службе объясняют, что большие зарядные станции мощностью около 1–1,2 кВт и более могут привести к перегрузке генераторов. В таком случае существует риск, что без электропитания останутся все посетители пункта.

В то же время в ГСЧС обращают внимание, что на данный момент не существует отдельного закона или регламента, который бы четко определял допустимую мощность устройств в ваттах. Поэтому решения принимаются индивидуально — дежурные оценивают нагрузку и возможности оборудования на месте, чтобы энергии хватило каждому, кто нуждается в помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГСЧС Киев отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВСП отменил отставку Плотницкого: ВАКС признал судью виновным в получении взятки

Высший совет правосудия прекратил отставку судьи Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Высший совет правосудия уволил в отставку судью Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко

Судья Апелляционного суда Киева Чернушенко Антон Васильевич покидает должность в связи с подачей заявления об увольнении в отставку.

В Украине создадут Национальное бюро расследований аварийных событий на транспорте

Сотрудники будущего Бюро смогут беспрепятственно заходить на любые территории и изымать транспорт и документы.

Больше получателей и более длительные сроки: как изменят единовременную помощь пострадавшим от войны

Законопроект предусматривает уточнение условий получения единовременной денежной помощи, расширение круга получателей и совершенствование механизма её выплаты.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]