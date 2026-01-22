Почему в Пунктах несокрушимости не всегда разрешают заряжать EcoFlow: разъяснение ГСЧС

Кому отдают приоритет, от чего зависят решения дежурных и почему это важно для всех посетителей.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали о правилах зарядки электронных устройств в Пунктах несокрушимости, которые работают во время отключений электроэнергии. В ГСЧС подчеркивают: из-за ограниченного ресурса генераторов действуют определенные приоритеты и технические ограничения.

В ГСЧС отмечают, что Пункты несокрушимости созданы для того, чтобы люди могли согреться, связаться с родными и подзарядить самые необходимые гаджеты. Поэтому приоритет в зарядке отдается мобильным телефонам, пауэрбанкам и фонарикам, чтобы помощь могли получить как можно больше граждан одновременно.

Что касается зарядки мощных зарядных станций, в частности типа EcoFlow, то такое подключение возможно только с учетом технических возможностей генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте. Окончательное решение принимает ответственное лицо непосредственно на месте.

В службе объясняют, что большие зарядные станции мощностью около 1–1,2 кВт и более могут привести к перегрузке генераторов. В таком случае существует риск, что без электропитания останутся все посетители пункта.

В то же время в ГСЧС обращают внимание, что на данный момент не существует отдельного закона или регламента, который бы четко определял допустимую мощность устройств в ваттах. Поэтому решения принимаются индивидуально — дежурные оценивают нагрузку и возможности оборудования на месте, чтобы энергии хватило каждому, кто нуждается в помощи.

