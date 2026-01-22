  1. В Україні

Клочко, Козенко, Шевцов, Заверуха та Гвоздяр – Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони

14:48, 22 січня 2026
Михайло Федоров заявив про оновлення управлінської команди та анонсував нові призначення.
Уряд ухвалив рішення про звільнення п’ятьох заступників міністра оборони України. Про це повідомив очільник оборонного відомства Михайло Федоров. Йдеться про Анатолія Клочка, Олександра Козенка, Миколу Шевцова, Володимира Заверуху та Ганну Гвоздяр.

За словами Федорова, частина з них надалі працюватиме в команді Міністерства оборони в інших ролях — як радники або керівники проєктних офісів.

Міністр також повідомив, що впродовж найближчих тижнів до команди оборонного відомства долучаться нові люди, які відповідатимуть за ключові напрями діяльності.

За словами Федорова, кадрові зміни є частиною оновлення міністерства для виконання завдань, поставлених Президентом, зокрема щодо створення системи, здатної зупиняти ворога в повітрі, стримувати його просування на землі, а також посилювати асиметричні та кіберудари по противнику та його економіці.

Він наголосив, що першим етапом реалізації цих цілей є перебудова менеджменту.

«Ми вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Перший — перебудова менеджменту, і це важливий крок до зміни системи. Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно — тільки так ми можемо зупинити Росію», – зауважив міністр.

Федоров додав, що Міністерство оборони відкрите до нових фахівців, які мають чітке бачення, успішний досвід реалізації проєктів і здатні впроваджувати асиметричні інноваційні технологічні рішення.

Стрічка новин

