Клочко, Козенко, Шевцов, Заверуха и Гвоздяр – Правительство уволило 5 заместителей министра обороны

Михаил Федоров заявил об обновлении управленческой команды и анонсировал новые назначения.

Правительство приняло решение об увольнении пяти заместителей министра обороны Украины. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Михаил Федоров. Речь идет об Анатолии Клочке, Александре Козенко, Николае Шевцове, Владимире Заверухе и Анне Гвоздяр.

По словам Федорова, часть из них в дальнейшем будет работать в команде Министерства обороны в других ролях — в качестве советников или руководителей проектных офисов.

Министр также сообщил, что в течение ближайших недель к команде оборонного ведомства присоединятся новые люди, которые будут отвечать за ключевые направления деятельности.

По словам Федорова, кадровые изменения являются частью обновления министерства для выполнения задач, поставленных Президентом, в частности по созданию системы, способной останавливать врага в воздухе, сдерживать его продвижение на земле, а также усиливать асимметричные и кибератаки по противнику и его экономике.

Он подчеркнул, что первым этапом реализации этих целей является перестройка менеджмента.

«Мы уже сформировали ключевые этапы достижения целей. Первый — перестройка менеджмента, и это важный шаг к изменению системы. Человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно — только так мы можем остановить Россию», — отметил министр.

Федоров добавил, что Министерство обороны открыто для новых специалистов, которые имеют четкое видение, успешный опыт реализации проектов и способны внедрять асимметричные инновационные технологические решения.

