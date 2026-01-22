Зеленський у Давосі згадав «День бабака» у питанні нинішньої ситуації в Україні

«Немає реального прогресу»: Володимир Зеленський про трибунал, активи РФ і підтримку США.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі порівняв нинішню ситуацію з фільмом «День бабака», наголосивши на відсутності відчутного прогресу у ключових для України питаннях.

Розпочинаючи промову, Зеленський згадав стрічку, у якій головний герой змушений знову і знову проживати один і той самий день. За словами Президента, подібне відчуття сьогодні має й Україна. «Ніхто не хоче так жити — повторювати одне й те саме тижнями, місяцями, роками. І саме так ми зараз живемо», — зазначив він.

Глава держави подякував європейським партнерам за рішення заморозити російські активи, однак зауважив, що коли постало питання їх використання для підтримки оборони України, відповідні рішення були заблоковані.

Також Зеленський заявив, що попри численні зустрічі «немає реального прогресу» у створенні міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, поставивши питання, чи йдеться про брак часу, чи політичної волі.

Окремо Президент подякував партнерам за роботу над гарантіями безпеки для України, зокрема прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру та Президенту Франції Емманюелю Макрону за зобов’язання щодо безпекових сил. Водночас Зеленський наголосив, що попри позитивні заяви союзників, ключовою залишається підтримка з боку США.

«Усі дуже позитивні, але завжди є “але”. А нам потрібна підтримка Президента Трампа як остаточна гарантія», — підсумував він.

