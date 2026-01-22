Зеленский в Давосе вспомнил «День сурка» в вопросе нынешней ситуации в Украине

«Нет реального прогресса»: Владимир Зеленский о трибунале, активах РФ и поддержке США.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сравнил нынешнюю ситуацию с фильмом «День сурка», подчеркнув отсутствие ощутимого прогресса по ключевым для Украины вопросам.

Начиная выступление, Зеленский вспомнил фильм, в котором главный герой вынужден снова и снова проживать один и тот же день. По словам Президента, подобное ощущение сегодня испытывает и Украина. «Никто не хочет так жить — повторять одно и то же неделями, месяцами, годами. И именно так мы сейчас живем», — отметил он.

Глава государства поблагодарил европейских партнеров за решение заморозить российские активы, однако отметил, что когда встал вопрос об их использовании для поддержки обороны Украины, соответствующие решения были заблокированы.

Также Зеленский заявил, что, несмотря на многочисленные встречи, «нет реального прогресса» в создании международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины, поставив вопрос, идет ли речь о нехватке времени или политической воли.

Отдельно Президент поблагодарил партнеров за работу над гарантиями безопасности для Украины, в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Президента Франции Эмманюэля Макрона за обязательства относительно сил безопасности. В то же время Зеленский подчеркнул, что, несмотря на позитивные заявления союзников, ключевой остается поддержка со стороны США.

«Все очень позитивны, но всегда есть “но”. А нам нужна поддержка Президента Трампа как окончательная гарантия», — подытожил он.

