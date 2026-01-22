Прийняття об’єктів в експлуатацію стане автоматизованим — Мінрозвитку

У Мінрозвитку заявили, що використання мобільного застосунку «Прозоре будівництво» дозволить фіксувати результати огляду безпосередньо на місці огляду в режимі реального часу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд вніс зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обʼєктів та до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що для прийняття обʼєктів будівництва в експлуатацію, органи державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) зможуть використовувати мобільний застосунок «Прозоре будівництво».

У відомстві підкреслили, що використання застосунку зробить роботу органів ДАБК прозорішою та автоматизує всі етапи виїзного огляду об’єктів для подальшого прийняття в експлуатацію. Йдеться про споруди із середнім та значним класом наслідків (СС2 та СС3), де вимоги до безпеки є особливо високими.

«Продовжуємо системно розвивати цифрові інструменти у сфері будівництва. Такі рішення мінімізують людський фактор, наша мета — максимальна відкритість і прозорість усіх процедур. Запровадження мобільного застосунку “Прозоре будівництво” — це ще один крок до автоматизації та якіснішого моніторингу процесів в галузі», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Використання мобільного застосунку дозволить фіксувати результати огляду безпосередньо на місці огляду в режимі реального часу.

Зокрема, «Прозоре будівництво» дає можливість:

проводити фото- та відеофіксацію обʼєкта;

заповнювати чек-лист з інформацією про дотримання проєктної документації та будівельних норм;

фіксувати геолокацію, що підтверджує фізичну присутність фахівця ДАБК на обʼєкті.

Все це унеможливлює використання сторонніх матеріалів і робить процедуру огляду максимально прозорою та підзвітною.

Мобільний застосунок уже розроблений і готовий до використання. Профільні фахівці ДАБК також пройдуть навчання, щоб практично опанувати роботу з застосунком безпосередньо на об’єктах.

Зміни не поширюються на об’єкти з обмеженим рівнем ризику та незначними наслідками (клас наслідків СС1). Для них, як і раніше, діє декларативний принцип прийняття в експлуатацію.

«Окремо оновлено та розширено чек-лист огляду. Він став більш структурованим і деталізованим, із чітким поділом за функціональними блоками, інженерними системами, зовнішніми та внутрішніми елементами. Це дозволяє точніше оцінювати відповідність об’єкта проєктній документації та будівельним нормам», - додали у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.