Прийняття об’єктів в експлуатацію стане автоматизованим — Мінрозвитку

16:39, 22 січня 2026
У Мінрозвитку заявили, що використання мобільного застосунку «Прозоре будівництво» дозволить фіксувати результати огляду безпосередньо на місці огляду в режимі реального часу.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд вніс зміни до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обʼєктів та до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що для прийняття обʼєктів будівництва в експлуатацію, органи державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) зможуть використовувати мобільний застосунок «Прозоре будівництво».

У відомстві підкреслили, що використання застосунку зробить роботу органів ДАБК прозорішою та автоматизує всі етапи виїзного огляду об’єктів для подальшого прийняття в експлуатацію. Йдеться про споруди із середнім та значним класом наслідків (СС2 та СС3), де вимоги до безпеки є особливо високими.

 «Продовжуємо системно розвивати цифрові інструменти у сфері будівництва. Такі рішення мінімізують людський фактор, наша мета — максимальна відкритість і прозорість усіх процедур. Запровадження  мобільного застосунку “Прозоре будівництво” — це ще один крок до автоматизації та якіснішого моніторингу процесів в галузі», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Використання мобільного застосунку дозволить фіксувати результати огляду безпосередньо на місці огляду в режимі реального часу.

Зокрема, «Прозоре будівництво» дає можливість:

  • проводити фото- та відеофіксацію обʼєкта;
  • заповнювати чек-лист з інформацією про дотримання проєктної документації та будівельних норм;
  • фіксувати геолокацію, що підтверджує фізичну присутність фахівця ДАБК на обʼєкті.

Все це унеможливлює використання сторонніх матеріалів і робить процедуру огляду максимально прозорою та підзвітною.

Мобільний застосунок уже розроблений і готовий до використання. Профільні фахівці ДАБК також пройдуть навчання, щоб практично опанувати роботу з застосунком безпосередньо на об’єктах.

Зміни не поширюються на об’єкти з обмеженим рівнем ризику та незначними наслідками (клас наслідків СС1). Для них, як і раніше, діє декларативний принцип прийняття в експлуатацію.

«Окремо оновлено та розширено чек-лист огляду. Він став більш структурованим і деталізованим, із чітким поділом за функціональними блоками, інженерними системами, зовнішніми та внутрішніми елементами. Це дозволяє точніше оцінювати відповідність об’єкта проєктній документації та будівельним нормам», - додали у відомстві.

Кабінет Міністрів України

Стрічка новин

